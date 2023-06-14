Увы, но на поле они больше не пересекутся.

Шведский телеканал Viaplay Fotboll оригинально анонсировал ближайшие матчи квалификации к Евро-2024. Он выложил видео, на котором форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович «мило» общается с форвардом сборной Австрии и «Болоньи» Марко Арнаутовичем.

Ибра: «Я буду ждать тебя в Швеции».

Арнаутович: «А? (что?)»

Ибра: «Буду ждать в Швеции»

Арнаутович: «Так иди сюда, чего ты ждешь»

Ибра: «Ты такой смелый здесь в Австрии со своими друзьями».

Арнаутович: «Ты сам не такой смелый».

Ибра: «Я не боюсь, оставайся здесь!»

Арнаутович: «Я бы разнес тебя на молекулы».

Встреча произошла после первого матча квалификации к Евро-2016 года. Тогда в Австрии сборная Арнаутовича сыграла вничью 1:1 с командой Ибрагимовича, а потом на выезде разгромила соперника 4:1. Единственный мяч своей сборной в Стокгольме забил Златан.

В конце декабря прошлого года Марко выражал много респектов своему товарищу по Серии А: «По началу мне нравились сравнения с Ибрагимовичем, но Златан − это Златан, он находится на другом уровне. Могу только снять шляпу в знак уважения его блестящей карьере. Я считаю его своим другом и братом, потому что его жизнь была очень сложной в начале».

Теперь Марко Арнаутовича называют главным претендентом на замену Ибрагимовича в «Милане», который объявил о завершении карьеры.