📹Через неделю Швеция сыграет с Австрией. Последняя их встреча запомнилась обменом «любезностями» между Иброй и Арнаутовичем
Увы, но на поле они больше не пересекутся.
Шведский телеканал Viaplay Fotboll оригинально анонсировал ближайшие матчи квалификации к Евро-2024. Он выложил видео, на котором форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович «мило» общается с форвардом сборной Австрии и «Болоньи» Марко Арнаутовичем.
Ибра: «Я буду ждать тебя в Швеции».
Арнаутович: «А? (что?)»
Ибра: «Буду ждать в Швеции»
Арнаутович: «Так иди сюда, чего ты ждешь»
Ибра: «Ты такой смелый здесь в Австрии со своими друзьями».
Арнаутович: «Ты сам не такой смелый».
Ибра: «Я не боюсь, оставайся здесь!»
Арнаутович: «Я бы разнес тебя на молекулы».
Встреча произошла после первого матча квалификации к Евро-2016 года. Тогда в Австрии сборная Арнаутовича сыграла вничью 1:1 с командой Ибрагимовича, а потом на выезде разгромила соперника 4:1. Единственный мяч своей сборной в Стокгольме забил Златан.
В конце декабря прошлого года Марко выражал много респектов своему товарищу по Серии А: «По началу мне нравились сравнения с Ибрагимовичем, но Златан − это Златан, он находится на другом уровне. Могу только снять шляпу в знак уважения его блестящей карьере. Я считаю его своим другом и братом, потому что его жизнь была очень сложной в начале».
Теперь Марко Арнаутовича называют главным претендентом на замену Ибрагимовича в «Милане», который объявил о завершении карьеры.
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