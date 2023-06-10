Фанаты «Сити» явно чуть не пережили инфаркт.

Главная машина по забиванию голов «Сити» Эрлинг Холанд во время тренировки попал одновременно в травмоопасное и комичное происшествие.

Во время тренировки игры в пас форвард отдал передачу в касание, сделал несколько шагов назад и зацепился за сумки с водой, которые стояли на поле. Норвежец отлично сгруппировался, выставив навстречу газону руку, тем самым смягчив падение.

Стоящий на заднем плане Пеп Гвардиола как будто не сразу понял, что произошло, потому что на его лице была скорее улыбка, чем намек на испуг. Потерять ведущего игрока за считанные часы до финала Лиги чемпионов − удовольствие не из приятных.

Благо, все обошлось. Эрлинг при помощи ассистента тренера встал на ноги и даже не хромал. Отделался легким испугом. Партнеры по команде не ожидали такого инцидента и на видео не попало, обсуждали они его или нет.

Сегодня в Стамбуле в финале Лиги чемпионов «Сити» встретится с «Интером». Для «горожан» это шанс оформить требл − в их активе уже есть титул АПЛ и Кубок Англии. Эрлинг Холанд провел мощный первый сезон в Англии: в АПЛ в 35 матчах он забил 36 мячей, а в ЛЧ в 10 играх на его счету 12 мячей. Пять из них оказались в одном матче против «Лейпцига» (7:0).