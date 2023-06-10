Да, нам всем так показалось.

В соцсетях решили поинтересоваться, насколько звезды мирового футбола похожи на своих детей.

Все просто: были взяты удачные детские снимки футболистов и сопоставлены с изображениями их детей в том же возрасте.

Криштиану Роналду.

Лионель Месси.

Кевин де Брюйне.

Уэйн Руни.

Серхио Агуэро.

Кака. (Вот это попадание!).

Робин ван Перси.

Жерар Пике.

Паоло Мальдини.

Марсело.

Что скажете? Сходство сына Кака с отцом просто поражает.