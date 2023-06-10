Гаспачо
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🧒⚽️ В соцсетях сравнили фотографии звезд футбола и их детей в одинаковом возрасте. Получилось забавно - похож только Кака 😂

Клубы Клубы
Робин ван Перси Робин ван Перси
Паоло Мальдини Паоло Мальдини
Уэйн Руни Уэйн Руни
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Кака Кака
фото фото
Жерар Пике Жерар Пике
Марсело Марсело
Футбол Футбол

Да, нам всем так показалось.

В соцсетях решили поинтересоваться, насколько звезды мирового футбола похожи на своих детей.

Все просто: были взяты удачные детские снимки футболистов и сопоставлены с изображениями их детей в том же возрасте.

Криштиану Роналду.

Лионель Месси.

Кевин де Брюйне.

Уэйн Руни.

Серхио Агуэро.

Кака. (Вот это попадание!).

Робин ван Перси.

Жерар Пике.

Паоло Мальдини.

Марсело.

Что скажете? Сходство сына Кака с отцом просто поражает.

2 комментария

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A.G
Какиньо - не вылетая копия, но близко
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Илья Мурашов
Не знал, что у Марсело сын белый.
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