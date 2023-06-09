Про розовый цвет не забыли.

Этим летом состоится премьера фэнтезийной комедии Греты Гервиг «Барби».

Главный роли в картине, описание сюжета которой начинается со слов «Барби выгоняют из Барбиленда...», сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Именно в стиле «Барби» тюнинг-ателье Tittarelli Luxury Custom of Rome переделало Smart, стоимостью более 50 000 долларов, для супруги нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.

Даму сердца нападающего зовут Джессика Мелена.

Мать троих детей родилась 17 июля 1990 года в Риме.

Пара познакомилась в социальных сетях в 2011 году, а спустя три года сыграла свадьбу.