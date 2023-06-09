Гаспачо
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Чиро Иммобиле - в тренде: накануне выхода одноименного фильма подарил своей жене автомобиль в стиле Barbie💃🏼

Лацио Лацио
Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле
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Про розовый цвет не забыли.

Этим летом состоится премьера фэнтезийной комедии Греты Гервиг «Барби».

Барби

Главный роли в картине, описание сюжета которой начинается со слов «Барби выгоняют из Барбиленда...», сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Барби

Именно в стиле «Барби» тюнинг-ателье Tittarelli Luxury Custom of Rome переделало Smart, стоимостью более 50 000 долларов, для супруги нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле.

Даму сердца нападающего зовут Джессика Мелена.

Мать троих детей родилась 17 июля 1990 года в Риме.

Пара познакомилась в социальных сетях в 2011 году, а спустя три года сыграла свадьбу.

5 комментариев

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Иван Иванов
Ну вот, наконец-то нормальная жена у парня. Красивая
+9
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+9
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Сельмаш1930
фото с двумя кусками сочного стейка и прелестной супругой Иммобиле безусловно самое аппетитное)
+4
0
+4
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dmitriy
Стейки неплохие.............
+3
0
+3
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e_kot
Они настоящие?🤔
0
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DeltaForce
Ответ e_kot
Они настоящие?🤔
Кажется что нет,но сделаны очень даже неплохо)
0
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