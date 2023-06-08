«Что она такое несет?!!» Реакция Роналду на интервью Джорджины стала вирусной😅😅😅
Впрочем, некоторые мужья так реагируют на своих жен каждый день😂
Форвард «Аль-Насра», его спутница Джорджина Родригес и их дети несколько дней назад прилетели в столицу Испании.
Криштиану отметил годовщину открытия его отеля, Джорджина посетила выпускной Иваны, ее сестры. Также в понедельник пара организовала тематическую вечеринку в честь дня рождения их дочери Евы и сына Матео.
А в среду Роналду поучаствовал в презентации щелочной минеральной воды Ursu - после официальной части журналисты попросили сказать несколько слов Джорджину Родригес.
Непонятно, что уж там такое говорила Джорджина, но реакция Роналду на ее слова - это просто топ😂
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