Впрочем, некоторые мужья так реагируют на своих жен каждый день😂

Форвард «Аль-Насра», его спутница Джорджина Родригес и их дети несколько дней назад прилетели в столицу Испании.

Криштиану отметил годовщину открытия его отеля, Джорджина посетила выпускной Иваны, ее сестры. Также в понедельник пара организовала тематическую вечеринку в честь дня рождения их дочери Евы и сына Матео.

А в среду Роналду поучаствовал в презентации щелочной минеральной воды Ursu - после официальной части журналисты попросили сказать несколько слов Джорджину Родригес.

Непонятно, что уж там такое говорила Джорджина, но реакция Роналду на ее слова - это просто топ😂