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«Бавария» заинтересована в одном игроке «Барсы», но не хочет включать Киммиха в сделку. Тухелю нужны звезды

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«Бавария» может вступить в торги за Рафинью, если «Барса», наконец, откроет дверь и согласится вести переговоры о трансфере. По данным «Sky Germany», немецкий клуб готов предложить обмен игроками, чтобы снизить цену, но Киммих не будет частью сделки.

Большой сторонник приезда Рафиньи в «Мюнхен» – Томас Тухель, который уже хотел приобрести бразильца прошлым летом для «Челси». Немецкий клуб находится в спортивном кризисе, и планирование трансфера остается в подвешенном состоянии. Несмотря ни на что, Тухель хочет приобрести двух или трех игроков высокого уровня – одним из таких является именно вингер «Барсы».

На данный момент каталонцы, похоже, намерены сохранить Рафинью – Хави подтверждал это неделю назад. Новый спортивный директор «Барсы», Деку, прибудет в Барселону на этой неделе и, как ожидается, поговорит с бразильцем.

Bayern Munich boss Thomas Tuchel is reportedly a big fan of FC Barcelona's Raphinha - Bavarian Football Works

10 комментариев

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Hella black
А как же их политика,опустошать конкурентов в Бундеслиге,забирая всех топов.
Обезжирить,обескровить,растаскать и сидеть довольствоваться 10м-15м чемпионством
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Kaloyan Yalamov
Вот теперь понятно зачем Хави Рафинью заверил, что на него большие планы. Конечно он не топ, но работяга и такие всегда нужны. Если они его хотят, пусть разкошелятся и дадут еще в придачу кого-то необходимого Барсе. Алемани, мы в тебя верим.
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Your Friend
пускай забирают если обмен на Павара + 50 млн сверху
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obiddin.uz
Бразильцы в Баварии не очень бы хотел увидеть .. даже Неймара .. после Зе Роберто не особенно не заиграли бразильцы .... чуточку Коутиньо играл нормально
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obiddin.uz
Летом Баварию надо купит один нормальный вратарь- один центр. защитник -один полузащитник (атакующий, вместе мане или сане) и 2 нападающий .... зимой посмотрим (думаю в ноябре Тухеля уволят). Кандидаты -Зидан, Спаллетти, Луис Энрике....это мой вариант .
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Рэд Уайт
70 млн и он ваш
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Серж Ск
Мне кажется глупо отпускать Рафу, он пока конечно не Мбаппе и не Винисиус, но зато стабилен, трудяга + не травмируется. Да, Дембеле вариатевнее, чуть быстрее с хорошим дриблингом, но пол сезона не играет, и на мой взгляд Рафа его заменил отлично.
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BurBon
Ответ Your Friend
пускай забирают если обмен на Павара + 50 млн сверху
Где ты за 50 м найдешь альтернативу?
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Maksim1302
Ответ Your Friend
пускай забирают если обмен на Павара + 50 млн сверху
Уверен, что Барсе нужен Повар? С учетом того, что они Араухо подписали и он будет в обойме не следующий год
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Серж Ск
Ответ Рэд Уайт
70 млн и он ваш
за 70+ его в АПЛ легко заберут как минимум 2-3 клуба
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