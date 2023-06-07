10 комментариев

«Бавария» может вступить в торги за Рафинью, если «Барса», наконец, откроет дверь и согласится вести переговоры о трансфере. По данным «Sky Germany», немецкий клуб готов предложить обмен игроками, чтобы снизить цену, но Киммих не будет частью сделки.

Большой сторонник приезда Рафиньи в «Мюнхен» – Томас Тухель, который уже хотел приобрести бразильца прошлым летом для «Челси». Немецкий клуб находится в спортивном кризисе, и планирование трансфера остается в подвешенном состоянии. Несмотря ни на что, Тухель хочет приобрести двух или трех игроков высокого уровня – одним из таких является именно вингер «Барсы».

На данный момент каталонцы, похоже, намерены сохранить Рафинью – Хави подтверждал это неделю назад. Новый спортивный директор «Барсы», Деку, прибудет в Барселону на этой неделе и, как ожидается, поговорит с бразильцем.