Импарато во всей красе.

32-летний Марио Балотелли минувший сезон провел в Швейцарии, где в 18 матчах забил 6 голов, 3 из которых с пенальти.

В конце мая Марио был оправдан в деле об изнасиловании 17-летней девушки - как выяснилось в процессе расследования, дело было сфабриковано адвокатом «пострадавшей».

А теперь Марио в сторис инстаграма напомнил своим подписчикам, как должны выглядеть «крутые парни», использовав кадры известного сериала «Острые козырьки».