Гаспачо
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Уроки мускулинности от Балотелли: напомнил, как должны выглядеть настоящие парни💪🏻💪🏻💪🏻

Марио Балотелли Марио Балотелли
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Импарато во всей красе.

32-летний Марио Балотелли минувший сезон провел в Швейцарии, где в 18 матчах забил 6 голов, 3 из которых с пенальти.

В конце мая Марио был оправдан в деле об изнасиловании 17-летней девушки - как выяснилось в процессе расследования, дело было сфабриковано адвокатом «пострадавшей».

А теперь Марио в сторис инстаграма напомнил своим подписчикам, как должны выглядеть «крутые парни», использовав кадры известного сериала «Острые козырьки».

1 комментарий

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Артур Мкртычян
ну так он прав во всем.
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