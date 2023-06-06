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Ультрас «Наполи» сдержали обещание: в честь ухода Спаллетти вернули тренеру руль от украденного у него автомобиля🚗

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Футбол Футбол

История, которая продолжалась аж 2 года.

«Наполи» под руководством Спаллетти в этом сезоне выиграл свой первый титул в Серии А за 33 года. Это первый раз, когда клуб стал чемпионом Италии без легендарного Диего Марадоны в составе.

Несмотря на завоевание титула, Лучано решил взять творческий отпуск и покинул пост главного тренера неаполитанцев.

Именно этого решения Спаллетти требовали ультрас в октябре 2021 года, они были настолько недовольны работой тренера, что украли его автомобиль Fiat Panda, потребовав отставки: «Спаллетти, мы вернем твою Panda, если ты уйдешь!»

И вот теперь, когда отставка состоялась, они выполнили часть обещания, вернув Лучано руль и несколько компакт-дисков его любимого Пино Даниэле.

А вот фото нынешнего автомобиля Спаллетти - снова Panda, но раскрашенный в честь чемпионства!

Spalletti has the Panda painted for the championship: the photo is sensational!

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