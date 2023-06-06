Помогло - трофей едет в Берн.

В финале желто-черным предстояло сыграть с «Лугано», и после первого тайма все выглядело весьма оптимистично - благодаря дублю Жан-Пьера Саме бернцы повели 2:0.

Во второй половине игры «Лугано» один мяч отыграл, но на 85-й минуте удар Мишака Элии сделал счет 3:1. Через пару минут преимущество вновь сократилось до одного мяча, но итог - победа «Янг Бойз» 3:2.

А вот как фанаты победившей команды шли на игру - просто желтое море болельщиков.