Желтое море в Швейцарии: так болельщики «Янг Бойз» шли поддержать свою команду на финал Кубка🔥🔥🔥
Помогло - трофей едет в Берн.
В финале желто-черным предстояло сыграть с «Лугано», и после первого тайма все выглядело весьма оптимистично - благодаря дублю Жан-Пьера Саме бернцы повели 2:0.
Во второй половине игры «Лугано» один мяч отыграл, но на 85-й минуте удар Мишака Элии сделал счет 3:1. Через пару минут преимущество вновь сократилось до одного мяча, но итог - победа «Янг Бойз» 3:2.
А вот как фанаты победившей команды шли на игру - просто желтое море болельщиков.
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