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В честь завершения карьеры Ибрагимовичем Nike вспомнил легендарную рекламу с Роналду и Кантона: техника молодого Златана поражает😱😱😱

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Ибра был одним из самых техничных игроков своего поколения.

Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.

За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с «Аяксом», 2 с «Ювентусом» (эти титулы были аннулированы вследствие «кальчополи»), 5 с «Интером», 5 с «Барселоной», 3 с «Миланом», 12 с «ПСЖ», 3 с «Манчестер Юнайтед».

Вскоре после объявления шведом о принятии решения о завершения карьеры в соцсетях вновь обрела популярность легендарной реклама Nike с участием Златана, Роналду и Эрика Кантона - в ролике знаменитый француз показывает трюки Ибрагимовича Роналду и спрашивает, может ли он повторить - победителя дуэли в итоге определить не удалось.

5 комментариев

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Asker Nourusov
Заслуженно уходит на пенсию ! Уважаю!
+7
-1
+6
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QWertY
Этот ролик был на моем N73. Ностальгия)
+5
-1
+4
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Araminho
У Ибрагимовича такая короткая прическа была, когда он играл в Ювентусе. Следовательно, это 2004 или 2005 год.
+1
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+1
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Tiko Tiko
Давайте про Месси жду такие трюки)))
0
0
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дамьен
Ответ Tiko Tiko
Давайте про Месси жду такие трюки)))
он чипсы жует
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