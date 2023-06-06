Ибра был одним из самых техничных игроков своего поколения.

Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.

За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с «Аяксом», 2 с «Ювентусом» (эти титулы были аннулированы вследствие «кальчополи»), 5 с «Интером», 5 с «Барселоной», 3 с «Миланом», 12 с «ПСЖ», 3 с «Манчестер Юнайтед».

Вскоре после объявления шведом о принятии решения о завершения карьеры в соцсетях вновь обрела популярность легендарной реклама Nike с участием Златана, Роналду и Эрика Кантона - в ролике знаменитый француз показывает трюки Ибрагимовича Роналду и спрашивает, может ли он повторить - победителя дуэли в итоге определить не удалось.