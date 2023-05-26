В Германии состоялся заключительный 34-й тур Бундеслиги. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» боролись за чемпионский титул в параллельных матчах, обеим командам нужно было побеждать.

В Кельне «Бавария» вышла вперед почти в самом начале матча, а в Дортмунде «шмели» в первом тайме пропустили два гола и не реализовали пенальти. Во втором тайме «Боруссия» отыграла один мяч, а мюнхенцы так и не смогли увеличить свое преимущество, гол Сане был отменен.

На 72-й минуте «Кёльн» приближался к воротам Зоммера, но внезапно на «Рейн Энерги Штадионе» сработала система полива газона!

Намокли и футболисты, и главный арбитр матча.

Некоторые игроки подошли к бьющей из поля воде, чтобы немного освежиться.

Упамекано перешагнул через импровизированный фонтан.

В соцсетях один болельщик предположил, что система полива газона сработала неслучайно. В Дортмунде матч начался с небольшой задержкой. У арбитра были неполадки с оборудованием, из-за этого встреча немного задержалась. Возможно, внезапный фонтан в центре поля – попытка добавить драматизма в чемпионскую развязку Бундеслиги?

Хотя финал и так получился напряженным. На 81-й минуте «Кельн» забил с пенальти, после того как Гнабри сыграл в штрафной рукой. Такой счет «Баварию» не устраивал, подопечные Тухеля понеслись вперед. На последних секундах основного времени Мусиала забил победный гол Рекордмайстера, который принес мюнхенцам чемпионский титул.

В параллельном матче «Боруссия» сравняла в концовке, но победу, которая была необходима «шмелям» для чемпионства, вырвать команда Терзича так и не смогла. «Серебряная салатница» остается в Мюнхене.

Как думаете, система полива сработала случайно или в этом инциденте есть скрытый смысл?