12 комментариев

Почти каждый сезон в списках лучших бомбардиров на первых строчках новые имена – привычные фамилии сменяются чуть менее (пока что) легендарными. А ведь совсем недавно сумма голов двух лучших бомбардиров Ла Лиги переваливала за 90, сейчас – с трудом за 40:

В качествах Левандовского, Бензема, Рэшфорда и других с трудом можно усомниться, но факт остается: футбол с каждым годом становится все более командным видом спорта, и в одиночку блистать сложнее. Возможно, именно поэтому списки номинантов на «Золотой мяч» 2002 и 2022 годов выглядят так по-разному.

Вашему вниманию – список 10 самых ярких футболистов 2022 года:

1. Карим Бензема

2. Садьо Мане

3. Кевин де Брюйне

4. Роберт Левандовски

5. Мохамед Салах

6. Килиан Мбаппе

7. Тибо Куртуа

8. Винисиус Жуниор

9. Лука Модрич

10. Эрлинг Холанд

А теперь – 2002 год:

1. Роналдо

2. Роберто Карлос

3. Оливер Кан

4. Зинедин Зидан

5. Михаэль Баллак

6. Тьерри Анри

7. Рауль

8. Ривалдо

9. Йылдырай Баштюрк

10. Алессандро Дель Пьеро