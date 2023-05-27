12 комментариев

Как же сильно изменились списки номинантов на ЗМ за 20 лет. Взгляните, как по-разному звучат фамилии легенд прошлого и настоящего
Почти каждый сезон в списках лучших бомбардиров на первых строчках новые имена – привычные фамилии сменяются чуть менее (пока что) легендарными. А ведь совсем недавно сумма голов двух лучших бомбардиров Ла Лиги переваливала за 90, сейчас – с трудом за 40:
В качествах Левандовского, Бензема, Рэшфорда и других с трудом можно усомниться, но факт остается: футбол с каждым годом становится все более командным видом спорта, и в одиночку блистать сложнее. Возможно, именно поэтому списки номинантов на «Золотой мяч» 2002 и 2022 годов выглядят так по-разному.
Вашему вниманию – список 10 самых ярких футболистов 2022 года:
1. Карим Бензема
2. Садьо Мане
3. Кевин де Брюйне
4. Роберт Левандовски
5. Мохамед Салах
6. Килиан Мбаппе
7. Тибо Куртуа
8. Винисиус Жуниор
9. Лука Модрич
10. Эрлинг Холанд
А теперь – 2002 год:
1. Роналдо
2. Роберто Карлос
3. Оливер Кан
4. Зинедин Зидан
5. Михаэль Баллак
6. Тьерри Анри
7. Рауль
8. Ривалдо
9. Йылдырай Баштюрк
10. Алессандро Дель Пьеро
12 - Иньеста
Привет от Оуэна и Каннаваро!)
А если нет, то раскрою тайну - у Месси в том сезоне 18 передач. 50 голов и 18 передач. И там уже кто-то ниже пишет в комментариях, что в тот сезон не Месси должен был ЗМ брать, а Иньеста. Очень смешно