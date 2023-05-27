Гаспачо
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Как же сильно изменились списки номинантов на ЗМ за 20 лет. Взгляните, как по-разному звучат фамилии легенд прошлого и настоящего

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Золотой мяч Золотой мяч
Рауль Рауль
Футбол Футбол

Почти каждый сезон в списках лучших бомбардиров на первых строчках новые имена – привычные фамилии сменяются чуть менее (пока что) легендарными. А ведь совсем недавно сумма голов двух лучших бомбардиров Ла Лиги переваливала за 90, сейчас – с трудом за 40:

В качествах Левандовского, Бензема, Рэшфорда и других с трудом можно усомниться, но факт остается: футбол с каждым годом становится все более командным видом спорта, и в одиночку блистать сложнее. Возможно, именно поэтому списки номинантов на «Золотой мяч» 2002 и 2022 годов выглядят так по-разному.

Вашему вниманию – список 10 самых ярких футболистов 2022 года:

1. Карим Бензема

2. Садьо Мане

3. Кевин де Брюйне

4. Роберт Левандовски

5. Мохамед Салах

6. Килиан Мбаппе

7. Тибо Куртуа

8. Винисиус Жуниор

9. Лука Модрич

10. Эрлинг Холанд

А теперь – 2002 год:

1. Роналдо

2. Роберто Карлос

3. Оливер Кан

4. Зинедин Зидан

5. Михаэль Баллак

6. Тьерри Анри

7. Рауль

8. Ривалдо

9. Йылдырай Баштюрк

10. Алессандро Дель Пьеро

12 комментариев

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Schiaff1no
Ну и бред
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Эксперт Спортс
Ответ Роман
До времён Месси не вручали липовых мячей. А так список был бы больше. Иньеста либо Снейдер, Рибери (2013), Ван Дейк, Левандовски. Кого не увидели с ЗМ.
Месси виновен что он лучший? Я не понимаю твой коммент? Ради хайпа не надо это писать
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Mazaii
Ответ garap83@ukr.net
По первому скрину видно,что пенальтист пешеходом ещё в те времена - 18 пенок от пешехода P.S. Сравнил списки звёзд - и как по мне олд скул побеждает
Пссс, открою секрет. Типа 18 - это голевые передачи. Только никому не рассказывай))
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Lionel Andres Messi 10
Звучат по-разному, потому что фактор ностальгии сильно влияет на восприятие давно минувшего, а если попробовать рационально проанализировать списки, то а) некоторые игроки из первого ещё в расцвете сил – Мбаппе, Винисиус, Холанд – и, как знать, до каких вершин они доберутся; б) Модрич, Бензема, де Брюйне, Левандовски, Куртуа и Салах (признаюсь, насчёт египтянина пришлось чуток задуматься) уже великие игроки, и с течением времени и сопряжённой с ним ностальгией (см. начало комментария) их величие в глазах людей будет только расти и котироваться они будут на уровне Зидана, Анри, Рауля, Дель Пьеро, Кана; в) Мане и Баштюрка можно вычёркивать как слабые звенья (хотя ни разу не видел турка в деле, смею утверждать, что сенегалец сильнее).
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garap83@ukr.net
Ответ Роман
До времён Месси не вручали липовых мячей. А так список был бы больше. Иньеста либо Снейдер, Рибери (2013), Ван Дейк, Левандовски. Кого не увидели с ЗМ.
10 - Снейдер
12 - Иньеста
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Dimonty
Ответ Роман
До времён Месси не вручали липовых мячей. А так список был бы больше. Иньеста либо Снейдер, Рибери (2013), Ван Дейк, Левандовски. Кого не увидели с ЗМ.
> До времён Месси не вручали липовых мячей.
Привет от Оуэна и Каннаваро!)
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Makar Tert
Ответ garap83@ukr.net
10 - Снейдер 12 - Иньеста
12 - Иньеста? Ну ты смешной конечно
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breeze1989
Ответ garap83@ukr.net
По первому скрину видно,что пенальтист пешеходом ещё в те времена - 18 пенок от пешехода P.S. Сравнил списки звёзд - и как по мне олд скул побеждает
Надеюсь, ты просто большой шутник.
А если нет, то раскрою тайну - у Месси в том сезоне 18 передач. 50 голов и 18 передач. И там уже кто-то ниже пишет в комментариях, что в тот сезон не Месси должен был ЗМ брать, а Иньеста. Очень смешно
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