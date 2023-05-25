Аргентинцы сходят с ума из-за футбола в прямом смысле слова: летающий над трибунами младенец - это норма на матче «Ривера» 👼👼👼
Страшно смотреть, но вроде бы все обошлось.
И до недавнего победного чемпионата мира Аргентина считалась одной из главных футбольных стран, а уж празднования чемпионского титула и вовсе показали, что вряд ли в мире где-то есть более сумасшедшие болельщики.
Мы уже рассказывали, как на трибунах оказывались собаки, но летающих младенцев еще не видели😱😱😱
Но конечно же, пост сам себя не заплюсует.