Страшно смотреть, но вроде бы все обошлось.

И до недавнего победного чемпионата мира Аргентина считалась одной из главных футбольных стран, а уж празднования чемпионского титула и вовсе показали, что вряд ли в мире где-то есть более сумасшедшие болельщики.

Мы уже рассказывали, как на трибунах оказывались собаки, но летающих младенцев еще не видели😱😱😱