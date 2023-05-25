Гаспачо
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Аргентинцы сходят с ума из-за футбола в прямом смысле слова: летающий над трибунами младенец - это норма на матче «Ривера» 👼👼👼

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Страшно смотреть, но вроде бы все обошлось.

И до недавнего победного чемпионата мира Аргентина считалась одной из главных футбольных стран, а уж празднования чемпионского титула и вовсе показали, что вряд ли в мире где-то есть более сумасшедшие болельщики.

Мы уже рассказывали, как на трибунах оказывались собаки, но летающих младенцев еще не видели😱😱😱

1 комментарий

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SVD44
Надеюсь автор понимает разницу между летающим младенцем и младенцем, которого поднимают руками над головой.
Но конечно же, пост сам себя не заплюсует.
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