10 комментариев

В матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «дурнем» и «обезьяной». В конце встречи бразилец ко всему прочему был удален из-за стычки с соперниками.

После случившегося Вини поддержали его коллеги. Особенно громко прозвучал голос Каземиро, который вместе с Жуниором выступает за сборную Бразилии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» осудил проявления расизма в отношении своего партнера по сборной, а также призвал Тебаса и Ла Лигу занять позицию абсолютной нетерпимости к расизму в испанском футболе.

Винисиус поблагодарил своего бывшего одноклубника, написав: «Спасибо, Казе».

Остается надеяться, что Ла Лига прислушается к словам футболистов.