10 комментариев

Винисиус поблагодарил Каземиро за поддержку. Полузащитник «Юнайтед» осудил проявления расизма в отношении партнера по сборной
В матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «дурнем» и «обезьяной». В конце встречи бразилец ко всему прочему был удален из-за стычки с соперниками.
После случившегося Вини поддержали его коллеги. Особенно громко прозвучал голос Каземиро, который вместе с Жуниором выступает за сборную Бразилии.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» осудил проявления расизма в отношении своего партнера по сборной, а также призвал Тебаса и Ла Лигу занять позицию абсолютной нетерпимости к расизму в испанском футболе.
Винисиус поблагодарил своего бывшего одноклубника, написав: «Спасибо, Казе».
Остается надеяться, что Ла Лига прислушается к словам футболистов.
"Началось всё ещё за 20 минут до матча "Валенсия" - "Реал Мадрид": при объявлении состава гостей болельщики освистали Винисиуса, причём заметно сильнее, чем остальных наших игроков. Но это норма, так много где делают. А вот после начала игры с каждым касанием мяча Вини слышно было куча оскорблений и свиста в его адрес. И постепенно это всё переросло в один кричащий стадион, который заводил ультрас-сектор "Местальи" (именно с этим сектором Вини практически вступил в драку позже). Первый тайм закончился.
А вот после начала второго и, соответственно, более смелой игры "Мадрида", крики и оскорбления усиливались и стали практически постоянными, и уже не важно было, мяч в ногах у Винисиуса или условного Лукаса. Всё равно свистели и орали на бразильца.
Затем случилась потасовка, когда Вини подбежал к сектору ультрас и начал им отвечать. Туда подошли другие игроки "Мадрида", и прям держали Винисиуса, чтобы он не прыгнул к фанатам.
Дальше Винисиус стал указывать на конкретных болельщиков. В сектор к ультрас ворвались полицейские и стали выводить оттуда конкретных людей. Человек 10 точно, может, даже 20. И во всей этой ситуации судья вёл себя не как главный на поле, а как маленький котёнок, который сидит вокруг незнакомых ему людей. Всё это заняло 8-9 минут, и на всё это было жалко смотреть.
Но оры фанатов не прекратились, и это спровоцировало новый конфликт, закончившийся удалением.
Очень жаль Вини. Очень жаль, что я стал свидетелем такого. Очень жаль, что такое до сих пор есть и в футболе. Очень жаль, что фанаты "Валенсии" прибегали к расистским (и не только) кричалкам, когда в их составе играют Фульке, Коррея, Клюйверт и Муса.
Очень жаль, что проиграли. И очень жаль что мне скоро в Мадрид на матч с "Райо", и там я не увижу магию Вини на "Бернабеу".
Истинный мадридист (мог бы и промолчать)👏