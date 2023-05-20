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Винисиус поблагодарил Каземиро за поддержку. Полузащитник «Юнайтед» осудил проявления расизма в отношении партнера по сборной

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В матче 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «дурнем» и «обезьяной». В конце встречи бразилец ко всему прочему был удален из-за стычки с соперниками.

После случившегося Вини поддержали его коллеги. Особенно громко прозвучал голос Каземиро, который вместе с Жуниором выступает за сборную Бразилии.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» осудил проявления расизма в отношении своего партнера по сборной, а также призвал Тебаса и Ла Лигу занять позицию абсолютной нетерпимости к расизму в испанском футболе.

Винисиус поблагодарил своего бывшего одноклубника, написав: «Спасибо, Казе».

Остается надеяться, что Ла Лига прислушается к словам футболистов.

10 комментариев

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VuNePonimaete
🏟 История от фаната Реала, который вчера был на "Месталье":

"Началось всё ещё за 20 минут до матча "Валенсия" - "Реал Мадрид": при объявлении состава гостей болельщики освистали Винисиуса, причём заметно сильнее, чем остальных наших игроков. Но это норма, так много где делают. А вот после начала игры с каждым касанием мяча Вини слышно было куча оскорблений и свиста в его адрес. И постепенно это всё переросло в один кричащий стадион, который заводил ультрас-сектор "Местальи" (именно с этим сектором Вини практически вступил в драку позже). Первый тайм закончился.

А вот после начала второго и, соответственно, более смелой игры "Мадрида", крики и оскорбления усиливались и стали практически постоянными, и уже не важно было, мяч в ногах у Винисиуса или условного Лукаса. Всё равно свистели и орали на бразильца.

Затем случилась потасовка, когда Вини подбежал к сектору ультрас и начал им отвечать. Туда подошли другие игроки "Мадрида", и прям держали Винисиуса, чтобы он не прыгнул к фанатам.

Дальше Винисиус стал указывать на конкретных болельщиков. В сектор к ультрас ворвались полицейские и стали выводить оттуда конкретных людей. Человек 10 точно, может, даже 20. И во всей этой ситуации судья вёл себя не как главный на поле, а как маленький котёнок, который сидит вокруг незнакомых ему людей. Всё это заняло 8-9 минут, и на всё это было жалко смотреть.

Но оры фанатов не прекратились, и это спровоцировало новый конфликт, закончившийся удалением.

Очень жаль Вини. Очень жаль, что я стал свидетелем такого. Очень жаль, что такое до сих пор есть и в футболе. Очень жаль, что фанаты "Валенсии" прибегали к расистским (и не только) кричалкам, когда в их составе играют Фульке, Коррея, Клюйверт и Муса.

Очень жаль, что проиграли. И очень жаль что мне скоро в Мадрид на матч с "Райо", и там я не увижу магию Вини на "Бернабеу".
+13
-1
+12
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r24y48pvqr
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Давайте все срочно пожалеем миллионера. Нам не понять, как ему тяжело
Они тоже люди и неважно сколько они зарабатывают
+6
-2
+4
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ r24y48pvqr
Они тоже люди и неважно сколько они зарабатывают
хаха )) Не все, не все
+1
0
+1
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Saniya Islamhan
Ответ VuNePonimaete
🏟 История от фаната Реала, который вчера был на "Месталье": "Началось всё ещё за 20 минут до матча "Валенсия" - "Реал Мадрид": при объявлении состава гостей болельщики освистали Винисиуса, причём заметно сильнее, чем остальных наших игроков. Но это норма, так много где делают. А вот после начала игры с каждым касанием мяча Вини слышно было куча оскорблений и свиста в его адрес. И постепенно это всё переросло в один кричащий стадион, который заводил ультрас-сектор "Местальи" (именно с этим сектором Вини практически вступил в драку позже). Первый тайм закончился. А вот после начала второго и, соответственно, более смелой игры "Мадрида", крики и оскорбления усиливались и стали практически постоянными, и уже не важно было, мяч в ногах у Винисиуса или условного Лукаса. Всё равно свистели и орали на бразильца. Затем случилась потасовка, когда Вини подбежал к сектору ультрас и начал им отвечать. Туда подошли другие игроки "Мадрида", и прям держали Винисиуса, чтобы он не прыгнул к фанатам. Дальше Винисиус стал указывать на конкретных болельщиков. В сектор к ультрас ворвались полицейские и стали выводить оттуда конкретных людей. Человек 10 точно, может, даже 20. И во всей этой ситуации судья вёл себя не как главный на поле, а как маленький котёнок, который сидит вокруг незнакомых ему людей. Всё это заняло 8-9 минут, и на всё это было жалко смотреть. Но оры фанатов не прекратились, и это спровоцировало новый конфликт, закончившийся удалением. Очень жаль Вини. Очень жаль, что я стал свидетелем такого. Очень жаль, что такое до сих пор есть и в футболе. Очень жаль, что фанаты "Валенсии" прибегали к расистским (и не только) кричалкам, когда в их составе играют Фульке, Коррея, Клюйверт и Муса. Очень жаль, что проиграли. И очень жаль что мне скоро в Мадрид на матч с "Райо", и там я не увижу магию Вини на "Бернабеу".
Я, как болельщик Мадрида, скажу, что очень жаль что он заткнул хэйтеров как КриРо хэт триком или дублем. Он как восходящая звезда Мадрида должен отвечать на критику голами, а не соц сетями. Где его характер. Или это очередной Бэйл? Хотя до Бэйла ему далеко. Хочет быть легендой? Пусть отвечает на поле, затыкая хэйтеров. На Сантьяго Бернабеу апплодировали оппонента, пусть этого добьётся.
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Adam Almurzaev
Ответ Saniya Islamhan
Я, как болельщик Мадрида, скажу, что очень жаль что он заткнул хэйтеров как КриРо хэт триком или дублем. Он как восходящая звезда Мадрида должен отвечать на критику голами, а не соц сетями. Где его характер. Или это очередной Бэйл? Хотя до Бэйла ему далеко. Хочет быть легендой? Пусть отвечает на поле, затыкая хэйтеров. На Сантьяго Бернабеу апплодировали оппонента, пусть этого добьётся.
Помним мы Рона в 22, какие там хет-трики. Заплакал бы и просил замену, как в матче с волками.
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Mr. Galacticos
Казе респектос!
Истинный мадридист (мог бы и промолчать)👏
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VuNePonimaete
Ответ Saniya Islamhan
Я, как болельщик Мадрида, скажу, что очень жаль что он заткнул хэйтеров как КриРо хэт триком или дублем. Он как восходящая звезда Мадрида должен отвечать на критику голами, а не соц сетями. Где его характер. Или это очередной Бэйл? Хотя до Бэйла ему далеко. Хочет быть легендой? Пусть отвечает на поле, затыкая хэйтеров. На Сантьяго Бернабеу апплодировали оппонента, пусть этого добьётся.
да, но такие как Роналду и Месси рождаются раз в 100 лет, а нынешнее поколение к тому же довольно таки непросто трудности преодолевает, вспомнить Мбаппе того же, который собирался сборную покинуть из-за хейта после игры, а тут Вини вообще весь стадион все 90 минут оскорблял, не уверен бы, что и Роналду бы смог такое преодолеть. в любом случае, мы как фаны РМ должна нашего таланта поддержать, я не представляю нынешний Реал без него
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