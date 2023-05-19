Трагедия в Сальвадоре: во время матча между «Альянса» и ФАС на стадионе «Эстадио Кускатлан» произошла давка, 9 болельщиков погибло на стадионе, более 100 пострадало и попало в больницы, где погибло еще трое.

Всему виной – фанаты с фальшивыми билетами, которые прорвались на стадион и создали давку на секторе, в ходе которой болельщики лавиной повалились вниз. Матч был остановлен на 16 минуте, а телевидение в прямом эфире показывало, как мед. персонал и игроки оказывают помощь пострадавшим.

На кадрах капитан и вратарь ФАК Руди Клавель и Кевин Карабантес оказывают помощь болельщикам, как и вратарь «Альянса» Херсон Лопес.