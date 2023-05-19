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😱 9 человек погибло на стадионе, более 100 находятся в больницах - трагедия в Сальвадоре

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Альянса Сан-Сальвадор
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Трагедия в Сальвадоре: во время матча между «Альянса» и ФАС на стадионе «Эстадио Кускатлан» произошла давка, 9 болельщиков погибло на стадионе, более 100 пострадало и попало в больницы, где погибло еще трое.

Всему виной – фанаты с фальшивыми билетами, которые прорвались на стадион и создали давку на секторе, в ходе которой болельщики лавиной повалились вниз. Матч был остановлен на 16 минуте, а телевидение в прямом эфире показывало, как мед. персонал и игроки оказывают помощь пострадавшим.

На кадрах капитан и вратарь ФАК Руди Клавель и Кевин Карабантес оказывают помощь болельщикам, как и вратарь «Альянса» Херсон Лопес.

2 комментария

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Johny111
Мельком фотка первая попалась, подумал что то про Марадону))
+3
0
+3
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Пацанчик реальный
Ужас конечно,когда уже везде научаться устраивать массовые мероприятия,чтобы не было таких несчастей!
+1
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