Или паэльи.

В десятом туре чемпионата Эквадора по футболку «Депортиво Куэнка» на домашнем стадионе разгромил «Мушук Руна» − 3:0. Лучшим игроком матча признали Эстебана Давилу, который забил первый гол в матче.

Как это обычно бывает, игрок получил ценный приз, которым стал... мешок риса. Все дело в том, что одним из официальных партнеров «Депортиво Куэнка» выступает компания San Isidro, которая в числе прочего занимается продажей этого зернового растения.

По видео кажется, что парень вполне себе доволен таким «трофеем». Неизвестно, какие зарплаты в Куэнке и может для него это хороший подарок.