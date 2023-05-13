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📹Лучший игрок матча чемпионата Эквадора получил ценный приз. Теперь у него есть один из ингредиентов плова

Депортиво Куэнка Депортиво Куэнка
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Эстебан Давила
Футбол Футбол

Или паэльи.

В десятом туре чемпионата Эквадора по футболку «Депортиво Куэнка» на домашнем стадионе разгромил «Мушук Руна» − 3:0. Лучшим игроком матча признали Эстебана Давилу, который забил первый гол в матче.

Как это обычно бывает, игрок получил ценный приз, которым стал... мешок риса. Все дело в том, что одним из официальных партнеров «Депортиво Куэнка» выступает компания San Isidro, которая в числе прочего занимается продажей этого зернового растения.

По видео кажется, что парень вполне себе доволен таким «трофеем». Неизвестно, какие зарплаты в Куэнке и может для него это хороший подарок.

3 комментария

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Man in Blanco
Я все больше убеждаюсь, что авторов на спортсе заменили на ChatGPT или, судя по уровню, какой-нибудь российской разработкой
+3
0
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Никита Никулин
Автор
Ответ Man in Blanco
Я все больше убеждаюсь, что авторов на спортсе заменили на ChatGPT или, судя по уровню, какой-нибудь российской разработкой
Чебурашкой
+2
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