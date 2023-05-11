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«Реал» нацелился на топ-полузащитника. Он заменит Крооса и Модрича

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Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Футбол Футбол

Тони Кроос проводит девятый сезон в мадридском «Реале», Лука Модрич –одиннадцатый. Очевидно, что их великая эпоха близится к концу, и руководству необходимо искать замену.

«Реал» заметно омолодился после финала ЛЧ-2018, сейчас, если убрать Модрича и Крооса, центр поля «Мадрида» выглядит очень талантливым, но все же не таким опытным – а большие матчи требуют именно этого.

Немецкий инсайдер Филипп Кесслер сообщает, что «Реал» нацелился на подписание опытного человека в центр поля, а именно – Йозуа Киммиха.

В «Мадриде» понимают, что хороший шанс подписать Киммиха может появиться летом 2024 года, поскольку его нынешний контракт с «Баварией» истекает в 2025-м.

Игрок открыт для переезда за границу. Если Киммих решится на это, то выбирать будет только из топ-клубов, и «Реал», вероятно, будет одним из лучших вариантов после ухода Модрича и Крооса.

В этом сезоне 28-летний полузащитник набрал 6+11 в 44 матчах.

9 комментариев

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Кентуки
Бред какой то
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LosMejores
Бавария так и жаждет избавиться от этого балласта ))
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Геннадий Чеботарев
он конечно звездный игрок,но это очередная утка. у нас достаточно звёздной молодежи,которая уже топ.
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Sergy Grand
Ну оочень сложно. Только если сам игрок захочет (как в примере Каземиро)
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Tyrone Woodley
в 30 лет? нет, спасибо.
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Real_v_dushe
Ответ Tyrone Woodley
в 30 лет? нет, спасибо.
В 29, а не в 30. Модрича подписали в 27 и адаптировался он достаточно долго, я бы сказал, что лишь в 29 лет с приходом Крооса он стал ведущим организатором игры Реала. Так что трансфер тут однозначно в плюс, уровня Киммиха очень мало полузащитников в мире в принципе.
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emanuel-ani
Всегда хотела что бы Кросса в Мадриде заменил именно Кимих, очень талантливый и умный футболист, чем то похож на Тони
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Brigande
Киммих прекрасный игрок с лидерскими качествами , но боюсь время ушло . Мадрид за последние 10 лет , кроме Азара , не покупал никого старше 24 лет .
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Tyrone Woodley
Ответ Real_v_dushe
В 29, а не в 30. Модрича подписали в 27 и адаптировался он достаточно долго, я бы сказал, что лишь в 29 лет с приходом Крооса он стал ведущим организатором игры Реала. Так что трансфер тут однозначно в плюс, уровня Киммиха очень мало полузащитников в мире в принципе.
Если Киммиху сейчас 28, а контракт его истекает через 2 года сколько ему будет лет при переходе?!
Киммих хороший игрок, но после Азара лично мне не хочется видеть в Реале игроков под 30-ть лет с огромными личками.
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