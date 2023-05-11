9 комментариев

Тони Кроос проводит девятый сезон в мадридском «Реале», Лука Модрич –одиннадцатый. Очевидно, что их великая эпоха близится к концу, и руководству необходимо искать замену.

«Реал» заметно омолодился после финала ЛЧ-2018, сейчас, если убрать Модрича и Крооса, центр поля «Мадрида» выглядит очень талантливым, но все же не таким опытным – а большие матчи требуют именно этого.

Немецкий инсайдер Филипп Кесслер сообщает, что «Реал» нацелился на подписание опытного человека в центр поля, а именно – Йозуа Киммиха.

В «Мадриде» понимают, что хороший шанс подписать Киммиха может появиться летом 2024 года, поскольку его нынешний контракт с «Баварией» истекает в 2025-м.

Игрок открыт для переезда за границу. Если Киммих решится на это, то выбирать будет только из топ-клубов, и «Реал», вероятно, будет одним из лучших вариантов после ухода Модрича и Крооса.

В этом сезоне 28-летний полузащитник набрал 6+11 в 44 матчах.