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📸После победы «Наполи» в серии А мы видели все: от горящего города до плачущего Хвичи – но это точно лучшее фото выигранного Скудетто!😍

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Лучше уже не будет!

В прошлый четверг «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии – rоманда тренера Лучано Спаллетти на выезде сыграла вничью с «Удинезе» (1:1) в 33-м туре Серии А, набрала 80 очков и за пять туров до конца сезона стала недосягаемой для «Лацио» (64 балла).

Это третий чемпионский титул в истории клуба из Неаполя и первый спустя 33 года.Два раза до этого «Наполи» побеждал в чемпионате Италии с Диего Марадоной в составе – 1986/87, 1989/90.

После матча Неаполь погрузился в огни фаеров, Хвича плакал, укутавшись во флаг Грузии, но лучший кадр этого чемпионства было сделано на улицах Неаполя – Скудетто принадлежит Неаполю!

 

9 комментариев

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Уся Ваткин
ну очень выдающаяся 👍
+16
-1
+15
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Apotamkin
Великолепная фота! ))
+12
-1
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stroozh
Ну с такими фото, пусть постоянно чемпионами становятся)
+5
0
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Prince_27
дедулька справа чисто я
+4
0
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Владимир Ожигнед
Очень🔥
+3
0
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RKHMT
классное фото)
+3
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Чемпокамон
слева это Дмитрий Хрусталев?
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PkA46
Ответ Apotamkin
Великолепная фота! ))
Жопная фотография получилась
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