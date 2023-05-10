9 комментариев

Лучше уже не будет!

В прошлый четверг «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии – rоманда тренера Лучано Спаллетти на выезде сыграла вничью с «Удинезе» (1:1) в 33-м туре Серии А, набрала 80 очков и за пять туров до конца сезона стала недосягаемой для «Лацио» (64 балла).

Это третий чемпионский титул в истории клуба из Неаполя и первый спустя 33 года.Два раза до этого «Наполи» побеждал в чемпионате Италии с Диего Марадоной в составе – 1986/87, 1989/90.

После матча Неаполь погрузился в огни фаеров, Хвича плакал, укутавшись во флаг Грузии, но лучший кадр этого чемпионства было сделано на улицах Неаполя – Скудетто принадлежит Неаполю!