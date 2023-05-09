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Почти-почти. Тебас сказал «да» возвращению Месси, но при одном экономическом условии

Хавьер Тебас
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Возвращение Лео Месси в «Барсу» затормозилось инсайдами об огромных саудовских деньгах. El Chiringuito сообщал, что «Аль-Хилаль» предложил аргентинцу 400 млн евро в год. Тем не менее, в «Барсе» твердо настроены подписать Месси во второй раз.

Испанский Onze TV уверяет, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал «да» возвращению Месси. Каталонцы уверены, что лига одобрит их технико-экономический план, который они недавно представили.

Важнейшим условием для возвращения Месси является получение 100 миллионов евро за счет продаж игроков. Сообщается, что «Барса» рассчитывает получить 80 миллионов евро от «Ньюкасла» за Рафинью. Также «Барса» выставила на продажу Ансу Фати и Ферран Торреса с минимальными ценниками 40 млн евро за каждого.

Месси может подписать контракт с «Барсой» по схеме 1+1 и значительным понижением зарплаты.

Barcelona: Messi is fed up with Laporta | Marca

5 комментариев

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Amigo88
Классическая предтрансферная Санта-Барбара: вчера "шансов почти не осталось", сегодня "уже вот-вот". Журналисты такие журналисты...

Верим в менеджерскую команду Барселоны и благоразумие Лео. Было бы круто снова увидеть его в сине-гранотовой футболке. К тому же давно пора прямым ударом со штрафного забить кому-то в Барсе))
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+15
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Игорь Климов
Тебас недавно сказал, что хочет возвращения в Ла Лигу лучшего футболиста современности - Лео Месси.
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Сергей Михеев
Барса предлагает Месси отказаться от 400млн в год и спокойной пенсии ради чего? Ради того чтобы на него вновь вогрузили всю ответственность, а руководство вновь прикрывало им всё свои промахи?
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прощай Роналду
Тебасу лишь бы что-то сказать и не важно хорошее или плохое)
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bress10
Ответ Amigo88
Классическая предтрансферная Санта-Барбара: вчера "шансов почти не осталось", сегодня "уже вот-вот". Журналисты такие журналисты... Верим в менеджерскую команду Барселоны и благоразумие Лео. Было бы круто снова увидеть его в сине-гранотовой футболке. К тому же давно пора прямым ударом со штрафного забить кому-то в Барсе))
Верить заголовкам - себя не уважать. Одни пишут что трансфер абсолютно невозможен, а другие что это уже почти решённое дело
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