Возвращение Лео Месси в «Барсу» затормозилось инсайдами об огромных саудовских деньгах. El Chiringuito сообщал, что «Аль-Хилаль» предложил аргентинцу 400 млн евро в год. Тем не менее, в «Барсе» твердо настроены подписать Месси во второй раз.

Испанский Onze TV уверяет, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал «да» возвращению Месси. Каталонцы уверены, что лига одобрит их технико-экономический план, который они недавно представили.

Важнейшим условием для возвращения Месси является получение 100 миллионов евро за счет продаж игроков. Сообщается, что «Барса» рассчитывает получить 80 миллионов евро от «Ньюкасла» за Рафинью. Также «Барса» выставила на продажу Ансу Фати и Ферран Торреса с минимальными ценниками 40 млн евро за каждого.

Месси может подписать контракт с «Барсой» по схеме 1+1 и значительным понижением зарплаты.