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Тухель хочет урвать у «Барсы» любимчика Хави. Он все еще не продлил контракт, а клаусула снизится уже в июле

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Томас Тухель не так давно пришел в «Баварию», и неизвестно, насколько там задержится. Однако немец уже составляет цели на трансферное окно, один из самых желаемых новичков – Усман Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

Тухель видит в французе замену Садьо Мане (предполагается, что сенегалец покинет клуб летом). Хотя контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до 2024 года, пункт о его освобождении в июле 2023-го снизится до 50 миллионов евро, поэтому почтовый ящик каталонцев точно будет завален предложениями от других клубов .

«Барселона» намерена сохранить вингера еще на два года, но соглашение о продлении контракта пока не достигнуто.

Barcelona vs Osasuna | LaLiga: Who's whistling Dembele now? | Marca

19 комментариев

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Alexlagodny
Для начала пусть Тухель сам продержится до следующего сезона ))
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Rachid
По мне - для Барсы выгодней продать хрустального Дембеля - пока он в цене……)))
+9
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Эмиль3979
Он останется, потому что сам этого хочет делать
+7
-2
+5
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Виталий
Ответ прощай Роналду
По мне так надо махнуть его на Садио Мане)
что бы Мане начал махаться в раздевалке Барсы?)
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UnforgivenX2
Вот бы украли Дембеле :)
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Зикридин Назиров
Началось
+2
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Falsegoalkeeper
Ответ UnforgivenX2
Вот бы украли Дембеле :)
Кто играть то будет? Барса просто беззубая без него, рафинья обыграть ни одного топового соперника не может.
+2
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Саке Атажанов
Ответ UnforgivenX2
Вот бы украли Дембеле :)
за 50 можно отпустить клиента травматолога, замену можно найти, и рафинью бы тоже за 50 ... леву за 50, фати за 70 замену им найдут
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Maliw Ali
Было бы замечательно , если бы его забрали хоть за какие-то деньги .
На ряду с Коутиньо , самый бестолковый трансфер Бармалея .
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BurBon
Он опять по сути пропустил пол сезона, хотя начал очень круто, прошлым летом его бесплатно не забрали по причине частых травм, а тут надо полтос отдать одним платежом, думаю желающих будет не много, но уход его возможен, апловские мешки вполне могут забрать.
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Фанат футбола 777
Я не понимаю - зачем!? В Баварии кривоногих и так в разы больше чем надо (косые Гнабри, Сане, Мане, Шупо-Мотинг...). Усман точно не будет усилением
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прощай Роналду
Ответ Виталий
что бы Мане начал махаться в раздевалке Барсы?)
Там есть кому накостылять)
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Maliw Ali
Ответ Falsegoalkeeper
Кто играть то будет? Барса просто беззубая без него, рафинья обыграть ни одного топового соперника не может.
Значит искать другого . Он 6 лет в барсе и в важных матчах он или проваливался /и без него справлялись или как всегда был на травме .
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UnforgivenX2
Ответ Саке Атажанов
за 50 можно отпустить клиента травматолога, замену можно найти, и рафинью бы тоже за 50 ... леву за 50, фати за 70 замену им найдут
увы, не продадут Лёву
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Фанат футбола 777
Ответ Falsegoalkeeper
В важных матчах проваливаются все на равне с ним. Рафинья проваливается в матчах с Кадисом. Он тупо уступает в классе Дембеле по всем показателям. Дембеле один из лучших дриблеров в Европе и сильно прибавил в созидании при Хави. У Барсы тупо нет средств купить игрока на его позицию лучше по качеству. Сходу не назовешь скоростных левоногих вингеров лучше Дембеле.
Про лучшего дриблёра насмешил
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Идрис Магомедов
Ответ Maliw Ali
Значит искать другого . Он 6 лет в барсе и в важных матчах он или проваливался /и без него справлялись или как всегда был на травме .
Без Дембеле вы бы кубок Испании не выиграли бы при Кумане.
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Maliw Ali
Ответ Идрис Магомедов
Без Дембеле вы бы кубок Испании не выиграли бы при Кумане.
Вот это вложения , 150+ лямов на 6 лет , ради кубка Испании.......
Довод конечно так себе...
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