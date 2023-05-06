19 комментариев

Томас Тухель не так давно пришел в «Баварию», и неизвестно, насколько там задержится. Однако немец уже составляет цели на трансферное окно, один из самых желаемых новичков – Усман Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

Тухель видит в французе замену Садьо Мане (предполагается, что сенегалец покинет клуб летом). Хотя контракт Дембеле с «Барсой» рассчитан до 2024 года, пункт о его освобождении в июле 2023-го снизится до 50 миллионов евро, поэтому почтовый ящик каталонцев точно будет завален предложениями от других клубов .

«Барселона» намерена сохранить вингера еще на два года, но соглашение о продлении контракта пока не достигнуто.