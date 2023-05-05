Диего приносит удачу.

Марадона безусловно является одним из величайших игроков в истории футбола, и он оставил свой след в каждом клубе, за который выступал. Где бы не играл Диего, там его до сих пор помнят и почитают.

Особенно грустно, что легендарный аргентинец не дожил до наших дней, потому что в этом сезоне у него было бы множество поводов для радости.

За свою карьеру Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз».

Осенью 2022 года «Бока» стала чемпионом лиги, зимой 2023 сборная Аргентины победила на чемпионате мира, а на днях «Наполи» завоевал свое первое за 33 года скудетто.

Учитывая, что чемпионаты подходят к финалу, к этому списку можно добавить и «Барселону», которой уже никто не помешает поднять трофей Ла Лиги. Несмотря на то, что в этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» не блещет, у нее тоже может быть свой большой момент триумфа — испанская команда уже добралась до полуфинала Лиги Европы. Если «рохибланкос» в седьмой раз выиграет этот турнир и обновит собственный рекорд, то, кажется, придет время поверить, что чудо Марадоны существует.

За прошедшие семь месяцев только «Архентинос Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», где Диего отыграл всего 5 матчей, не завоевали значимых трофеев. Но, может, им повезет в следующих розыгрышах чемпионата Аргентины?