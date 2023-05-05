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Одним из первых Осимхена с выигрышем скудетто поздравил Марио Балотелли: форварды общались в прямом эфире через соцсеть📱📹😎

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Марио в порядке.

Нападающий «Наполи» поразил ворота «Удинезе» в матче 33-го тура Серии А (1:1), его гол стал единственным в матче и принес команде победу в чемпионате.

Нигериец лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии – у него 22 гола. Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес идет вторым с 19 мячами.

Осимхен побил рекорд Самюэля Это’О среди африканских игроков по голам за сезон Серии А – экс-игрок «Интера» забил 21 мяч в сезоне-2010/11.

Также теперь Виктор делит с бывшим форвардом «Милана» Джорджем Веа первое место среди африканцев по общему количеству забитых мячей в чемпионате Италии – оба забили по 46 голов.

А после финального свистка Виктор вышел в прямой эфир в инстаграме, где к нему присоединился экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли. Итальянец среди прочего сказал форварду «Наполи», что «они лишь через 10 лет поймут, чего они добились в этот день».

1 комментарий

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Спартак Уокер
Хорошо что они не встретились лицом к лицу а то бы Марио заразил бы Осимхена своим талантом
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