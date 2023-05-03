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📸 Кубо не стал праздновать гол в ворота «Мадрида». Такефуса забил после нелепой ошибки «сливочных»

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В 33-м туре Ла Лиги «Мадрид» отправился в гости к «Сосьедаду», за который выступает экс-игрок «сливочных» – Такефуса Кубо.

На 47-й минуте сработало правило бывших, когда оборона «Реала» провалилась.

Куртуа отдал мяч Милитао, который оказался под прессингом Серлота. Эдер попытался вернуть мяч голкиперу, но снаряд резво перехватил Кубо. Японец без особых проблем забил в пустые ворота.

Прошлым летом Такефуса перебрался из «Мадрида» в «Сосьедад». Японец не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды.

При этом воспитанник Ла Массии может приблизить к чемпионству «Барселону».

Если «Реал» уступит «Сосьедаду», а в следующем туре подопечные Хави обыграют «Эспаньол», то «блауграна» станет чемпионом уже через 11 дней.

Любопытный поворот.

3 комментария

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Реал наказывают
И правильно, чего тут праздновать?
Всего лишь гол обычному испанскому середняку
+4
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max mystique
Реал сам все сделал, сосьедаду даже ничего делать не пришлось, ну да ладно, хорошо хоть пацаны с Кастильи поиграли, думаю на кубок будет другой настрой
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