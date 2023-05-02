Томас пробует все средства.

«Бавария» в воскресенье прервала серию без побед, обыграв «Герту» (2:0). Команда Томаса Тухеля выиграла впервые за 5 игр. Ранее она дважды уступила и дважды сыграла вничью в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

За несколько дней до матча главный тренер вышел из себя после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Он несколько раз указывал на ошибки в атакующих действиях и в конечном счете схватил стойку для обводки и дважды попытался сломать ее о колено. Ему удалось ее надломить.

И вот новое видео с тренировки – теперь Тухель снял шорты с нападающего Садьо Мане, который не так давно разбил губу Лерою Сане.

По итогам 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» вернулась на первое место. У нее 62 очка, у «Боруссии» Дортмунд, сыгравшей вничью с «Бохумом» (1:1), – 61.