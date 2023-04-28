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Самая сексуальная футболистка мира вернулась на поле после тяжелой травмы - ей даже потребовалась операция😱😱😱

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Ана Маркович пережила тяжелый период.

Ана Мария Маркович травмировалась 4 марта – в матче с «Цюрихом» хорватка получила тяжелую травму колена и на 58-й минуте матча вынуждена была покинуть поле при помощи врачей.

Позже выяснилось, что Ане понадобится операция.

С костылями и манжетой Маркович отправилась на Комо

Вкусная еда сотворила чудеса

Вскоре футболистка избавилась от лишних принадлежностей

А потом был тяжелый период реабилитации - без слез не обошлось

Не забывала Ана и про шоппинг

А в начале апреля она уже вернулась к тренировкам на поле.

Теперь ждем на поле в официальном матче

Ана Мария Маркович - откровенные горячие свежие фото в инстаграм (instagram) | Футбол 24

В том числе в сборной Хорватии

Ана Маркович, футболистка сборной Хорватии: фото, биография, соцсети

6 комментариев

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Demedieu
Стоякович на Ану Марию
+10
0
+10
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Ахмед Абдулхаликов
Ответ Виктор Войнов
А кто её самой сексуальной назначил ?
Я
+7
-1
+6
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Виктор Войнов
А кто её самой сексуальной назначил ?
+4
-3
+1
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Поцелуй Оздоева
Ана, сядьте на мое лицо и у Вас все пройдет.
+1
-1
0
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Северный болельщик
Попец как у девушке на плакате в моём кабинете: утро председателя колхоза!
0
0
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Ben Shelton
Ответ Demedieu
Стоякович на Ану Марию
там у всех ее тренеров стоякович
0
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