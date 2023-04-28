Самая сексуальная футболистка мира вернулась на поле после тяжелой травмы - ей даже потребовалась операция😱😱😱
Ана Маркович пережила тяжелый период.
Ана Мария Маркович травмировалась 4 марта – в матче с «Цюрихом» хорватка получила тяжелую травму колена и на 58-й минуте матча вынуждена была покинуть поле при помощи врачей.
Позже выяснилось, что Ане понадобится операция.
С костылями и манжетой Маркович отправилась на Комо
Вкусная еда сотворила чудеса
Вскоре футболистка избавилась от лишних принадлежностей
А потом был тяжелый период реабилитации - без слез не обошлось
Не забывала Ана и про шоппинг
А в начале апреля она уже вернулась к тренировкам на поле.
Теперь ждем на поле в официальном матче
В том числе в сборной Хорватии
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