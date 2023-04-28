Ана Маркович пережила тяжелый период.

Ана Мария Маркович травмировалась 4 марта – в матче с «Цюрихом» хорватка получила тяжелую травму колена и на 58-й минуте матча вынуждена была покинуть поле при помощи врачей.

Позже выяснилось, что Ане понадобится операция.

С костылями и манжетой Маркович отправилась на Комо

Вкусная еда сотворила чудеса

Вскоре футболистка избавилась от лишних принадлежностей

А потом был тяжелый период реабилитации - без слез не обошлось

Не забывала Ана и про шоппинг

А в начале апреля она уже вернулась к тренировкам на поле.

Теперь ждем на поле в официальном матче

В том числе в сборной Хорватии