«Я не думаю, что для Месси правильно будет возвращаться в «Барселону». Ему лучше остаться во Франции, тогда он спокойно подготовился бы к следующему чемпионату мира», — сказал победитель чемпионата мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью Villa Trinidad.

«Цели «Барселоны» сегодня другие. Клуб все еще восстанавливается после ухода Месси. Внутри «Барсы» много проблем. Лео лучше думать о сборной Аргентины. Пусть он останется в «ПСЖ» ради его физического и душевного спокойствия. На мой взгляд, он будет более свежим, играя во Франции, чем в «Барселоне», — добавил 68-летний футболист.

Кемпес также оправдал поведение болельщиков «ПСЖ», освиставших Месси.

«Месси играет во Франции — в стране, которая проиграла в финале чемпионата мира Аргентине. Должно быть, им больно видеть, что лучший футболист в мире в их команде не играет так же хорошо, как он играл в Катаре».

Что ж, каждый имеет право на собственное мнение, но решение за Лео.