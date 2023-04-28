Гаспачо
Блог

«Ради его физического и душевного спокойствия». Чемпион мира советует Месси остаться в «ПСЖ»

ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Марио Кемпес
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Я не думаю, что для Месси правильно будет возвращаться в «Барселону». Ему лучше остаться во Франции, тогда он спокойно подготовился бы к следующему чемпионату мира», — сказал победитель чемпионата мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес в интервью Villa Trinidad.

«Цели «Барселоны» сегодня другие. Клуб все еще восстанавливается после ухода Месси. Внутри «Барсы» много проблем. Лео лучше думать о сборной Аргентины. Пусть он останется в «ПСЖ» ради его физического и душевного спокойствия. На мой взгляд, он будет более свежим, играя во Франции, чем в «Барселоне», — добавил 68-летний футболист.

Кемпес также оправдал поведение болельщиков «ПСЖ», освиставших Месси.

«Месси играет во Франции — в стране, которая проиграла в финале чемпионата мира Аргентине. Должно быть, им больно видеть, что лучший футболист в мире в их команде не играет так же хорошо, как он играл в Катаре».

Что ж, каждый имеет право на собственное мнение, но решение за Лео.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ему намного будет легче в Барсе. Так как финал он выиграл не у Испанцев а у Французов. Так что те кто проиграли финал, теперь всегда будут злыми на Месси.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
Ему намного будет легче в Барсе. Так как финал он выиграл не у Испанцев а у Французов. Так что те кто проиграли финал, теперь всегда будут злыми на Месси.
Ты полностью прав!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий