Шел за мечтой и добился своего.

В 2012 году Тиаго Реш был единственным болельщиком на домашнем матче «Санта Круса» против «Гремио», тогда его команда проиграла 1:4.

Спустя несколько лет Реш после долгих обиваний порогов добился своего – его приняли на работу в любимый клуб.

А уже в 2018 году Реш стал президентом «Санта-Круса».

Через 2 года Тиаго привел команду к победе в чемпионате штата.

Команда впервые за 107 пробилась в розыгрыш Кубка Бразилии.

Мечты сбываются - 8 лет между двумя фотографиями.