Гаспачо
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От одинокого болельщика на трибунах до президента, сделавшего клуб чемпионом: красивая история Тиаго Реша🔥🔥🔥

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Шел за мечтой и добился своего.

В 2012 году Тиаго Реш был единственным болельщиком на домашнем матче «Санта Круса» против «Гремио», тогда его команда проиграла 1:4.

Спустя несколько лет Реш после долгих обиваний порогов добился своего – его приняли на работу в любимый клуб.

А уже в 2018 году Реш стал президентом «Санта-Круса».

Через 2 года Тиаго привел команду к победе в чемпионате штата.

Команда впервые за 107 пробилась в розыгрыш Кубка Бразилии.

Saga de Tiago Rech: torcedor solitário que virou presidente de clube vai virar filme - Estadão

Мечты сбываются - 8 лет между двумя фотографиями.

1 комментарий

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R
Срочно экранизировать в художественный фильм!

Фото с разницей в 8 лет поставлю себе на телефон- идти к цели!
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