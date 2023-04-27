От одинокого болельщика на трибунах до президента, сделавшего клуб чемпионом: красивая история Тиаго Реша🔥🔥🔥
Шел за мечтой и добился своего.
В 2012 году Тиаго Реш был единственным болельщиком на домашнем матче «Санта Круса» против «Гремио», тогда его команда проиграла 1:4.
Спустя несколько лет Реш после долгих обиваний порогов добился своего – его приняли на работу в любимый клуб.
А уже в 2018 году Реш стал президентом «Санта-Круса».
Через 2 года Тиаго привел команду к победе в чемпионате штата.
Команда впервые за 107 пробилась в розыгрыш Кубка Бразилии.
Мечты сбываются - 8 лет между двумя фотографиями.
Фото с разницей в 8 лет поставлю себе на телефон- идти к цели!