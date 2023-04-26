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«Он применял это с Месси». Самир Насри рассказывает о требовании Гвардиолы в отношении секса

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Самир Насри рассказал, что Пеп Гвардиола настаивает, чтобы его игроки, в том числе Лионель Месси, занимались сексом со своими партнерами до полуночи и объяснил причину такого требования.

«В выходной день Гвардиола сказал нам, что тот, кто хочет заняться сексом, должен сделать это до полуночи, потому что важно хорошо выспаться. Он говорит, что применял этот прием с Лионелем Месси, и с тех пор у него не было мышечных травм», –  признался футболист в интервью L’Equipe.

Ранее Гвардиола сам говорил, что заставлял игроков следовать этому правилу. Испанец заявил, что хочет, чтобы его подопечные вели активную сексуальную жизнь, но сон также важен.

«Невозможно показывать хороший футбол, если у тебя нет секса. Я бы никогда этого не запретил. Когда у футболиста есть секс, то он играет лучше, но важно соблюдать режим», – объяснил тренер GiveMeSport.

6 комментариев

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mdaa
Видимо менди его слушал пристальнее всех.
+7
0
+7
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Vaksinator
гениальный заголовок, не менее гениальная статья
+4
0
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Jovid Mirzoev
Какой же Гвардиола сексолог
+3
0
+3
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Tuomo
Так Месси понравилось?
+2
0
+2
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M a y h e M
А после полуночи можно с жёнами. Если сперма осталась после партнёров
0
0
0
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Михаил Кобяков
Ответ Tuomo
Так Месси понравилось?
Гвардиоле больше...
+1
-1
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