Валентин Кастельянос вчера вошел в историю испанского футбола, став первым игроком в Ла Лиге, забившим четыре мяча в ворота «Реала» в одной игре за 76 лет.

24-летний аргентинский нападающий принес «Жироне» историческую победу над «Реалом».

После матча футболист футболиста спросили, какие чувства он испытывает после такого потрясающего достижения. Кастельянос решил кое в чем признаться:

«Из-за Месси мне всегда нравилась больше «Барса», чем «Реал». Он для меня кумир. Мне всегда очень нравилась его игра.

Я не знаю, видел ли Лео вчерашнюю игру. Мы говорим о лучшем игроке в мире. Он - Бог для нас, аргентинцев. Он заставил меня плакать во время чемпионата мира».