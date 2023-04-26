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🙏 «Он - Бог для нас, аргентинцев». Автор покера в ворота «Реала» назвал имя своего кумира

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Валентин Кастельянос вчера вошел в историю испанского футбола, став первым игроком в Ла Лиге, забившим четыре мяча в ворота «Реала» в одной игре за 76 лет.

24-летний аргентинский нападающий принес «Жироне» историческую победу над «Реалом».

He made me cry at the World Cup" - Argentine player Taty Castellanos hails PSG superstar Lionel Messi, calls him 'God'

После матча футболист футболиста спросили, какие чувства он испытывает после такого потрясающего достижения. Кастельянос решил кое в чем признаться:

«Из-за Месси мне всегда нравилась больше «Барса», чем «Реал». Он для меня кумир. Мне всегда очень нравилась его игра.

Я не знаю, видел ли Лео вчерашнюю игру. Мы говорим о лучшем игроке в мире. Он - Бог для нас, аргентинцев. Он заставил меня плакать во время чемпионата мира».

6 комментариев

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Сурхай Лукманов
Ответ белошип
Ну все,теперь глоры полосатого кабинета неделю будут пиарить этого ноунейма)
Молчать . Когда выиграете жирону, тогда и поговорим. А до тех пор , молчать
+7
-1
+6
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Игорь Климов
Да, теперь для всех аргентинцев Лео Месси главный футбольный идол на долгие годы.
+4
0
+4
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Abdul Aziz
Ответ белошип
Ну все,теперь глоры полосатого кабинета неделю будут пиарить этого ноунейма)
когда Барса собирается,вы пож каждой новостью злорадствуете. Теперь потерпите
+2
0
+2
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Alex Kot
Мне из-за Ди Стефано нравится Реал.
0
0
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