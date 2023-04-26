🤡 «Клоуны!». Фанаты в ярости от заявления президента УЕФА Чеферина. Он сообщил, что финал ЛЧ скоро может быть проведен в США
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о возможном проведении финальных матчей Лиги Чемпионов в США.
«Игры Лиги Чемпионов в США? Да, это возможно. Мы уже начали обсуждать этот вопрос.
В 2025 году финал пройдет в Мюнхене... а после этого посмотрим», - заявил Чеферин.
Фанаты в ярости от заявления президента УЕФА.
💭 «Хотите смотреть игры в четыре утра?».
💭 «Получается, что финал европейского турнира пройдет в США. Клоуны!».
💭 «Кстати, это тот же парень, который говорил. что Суперлига испортит футбол».
💭 «Еврокубковая игра в Америке - это очень плохо».
💭 «Давайте проведем финал ЛЧ в стране, где футбол даже не называют футболом! Отличная идея!».
💭 «Мы за Суперлигу!».
💭 «Матчи ЛЧ в стране с самым высоким уровнем преступности?».
💭 «Они разрушат футбол, если сделают это».
💭 «Руки прочь от футбола».
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