Гаспачо
Блог

🤡 «Клоуны!». Фанаты в ярости от заявления президента УЕФА Чеферина. Он сообщил, что финал ЛЧ скоро может быть проведен в США

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Клубы Клубы
УЕФА УЕФА
Александер Чеферин Александер Чеферин
Футбол Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о возможном проведении финальных матчей Лиги Чемпионов в США.

«Игры Лиги Чемпионов в США? Да, это возможно. Мы уже начали обсуждать этот вопрос.

В 2025 году финал пройдет в Мюнхене... а после этого посмотрим», - заявил Чеферин.

Фанаты в ярости от заявления президента УЕФА.

💭 «Хотите смотреть игры в четыре утра?».

💭 «Получается, что финал европейского турнира пройдет в США. Клоуны!».

💭 «Кстати, это тот же парень, который говорил. что Суперлига испортит футбол».

💭 «Еврокубковая игра в Америке - это очень плохо».

💭 «Давайте проведем финал ЛЧ в стране, где футбол даже не называют футболом! Отличная идея!».

💭 «Мы за Суперлигу!».

💭 «Матчи ЛЧ в стране с самым высоким уровнем преступности?».

💭 «Они разрушат футбол, если сделают это».

💭 «Руки прочь от футбола».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Американские шестерки. Бабла так хочется, что все готовы уничтожить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Почему бы не сделать приятно хозяину и спонсору? Конечно надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий