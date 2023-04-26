Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал слухи о возможном проведении финальных матчей Лиги Чемпионов в США.

«Игры Лиги Чемпионов в США? Да, это возможно. Мы уже начали обсуждать этот вопрос.

В 2025 году финал пройдет в Мюнхене... а после этого посмотрим», - заявил Чеферин.

Фанаты в ярости от заявления президента УЕФА.

💭 «Хотите смотреть игры в четыре утра?».

💭 «Получается, что финал европейского турнира пройдет в США. Клоуны!».

💭 «Кстати, это тот же парень, который говорил. что Суперлига испортит футбол».

💭 «Еврокубковая игра в Америке - это очень плохо».

💭 «Давайте проведем финал ЛЧ в стране, где футбол даже не называют футболом! Отличная идея!».

💭 «Мы за Суперлигу!».

💭 «Матчи ЛЧ в стране с самым высоким уровнем преступности?».

💭 «Они разрушат футбол, если сделают это».

💭 «Руки прочь от футбола».