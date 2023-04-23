23 комментария

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Магуайр занял третье место в топе самых дорогих и провальных трансферов по версии Goal. Но чаще всех неудачные сделки оформляла «Барса»

Харри Магуайр Харри Магуайр
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
Эден Азар Эден Азар
Поль Погба Поль Погба
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Жоау Феликс Жоау Феликс
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В спорте любая ошибка может оказаться фатальной. Проигранный трофей из-за нереализованного пенальти, безусловно, обиднее, чем провальный трансфер игрока, на которого клуб возлагал большие надежды.

Но современным футболом правят деньги, гранды не боятся тратить безумные суммы на спортсменов, хотя порой подобные сделки оборачиваются полным крахом.

Издание Goal составило список самых дорогих и одновременно провальных трансферов в современном футболе. В тройку вошли футболисты, которых купили «Барса», «Реал» и «МЮ», но чаще остальных неудачные сделки оформляла «блауграна».

Топ-15 самых дорогих и провальных трансферов в футболе по версии Goal

1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018 год) – 120 млн евро;

2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал», 2019 год) – 100 млн евро;

3. Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед», 2019 год) – 87 млн ​​евро;

4. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 2016 год) – 105 млн евро;

5. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 2021 год) – 113 млн евро;

6. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019 год) – 126 млн евро;

7. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал», 2019 год) – 80 млн евро;

8. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019 год) – 120 млн евро;

9. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси», 2016 год) – 65 млн евро;

10. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 2017 год) – 85 млн евро;

11. Усман Дембеле (из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 2017 год) – 105 млн евро;

12. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси», 2018 год) – 80 млн евро;

13. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 2017 год) – 222 млн евро;

14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону», 2009 год) – 70 млн евро;

15. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал», 2014 год) – 80 млн евро.

Ошибки стоят дорого, а порой и сильно бьют по бюджету.

Кто из игроков, на ваш взгляд, не должен быть в этом рейтинге? А кого, напротив, нужно включить в топ? Делитесь мнением в комментариях!

23 комментария

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Имя Фамилия
У Неймара результативных действий после перехода примерно как у всех остальных 14-и номинантов вместе взятых. Что он здесь забыл?
+14
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Magomed K
Ответ Роман
А где Месси? С его переходом дважды вылетали из Кубка Франции, который брали 6 раз до этого. Дважды ранний вылет из ЛЧ, где были в финале и полуфинале. А лигу 1 и без него брали 8 раз из 10. Или он в топ-16?
Марасишь что ли, он лучший в псж на данный момент
+8
-4
+4
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Altim
Местами очень спорный список. Многое притянуто за уши.
+3
0
+3
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xDe xDe
Рейтинг полон глупостей. Что здесь вообще забыл Неймар? Как к нему ни относись, даже с учётом травматичности, бразилец - топ. Дальше Хамес. Да, купили за немалую сумму и пробыл он в Реале недолго, однако у Родригеса отличная статистика, было немало победных баллов гол/пас, плюс выступал он очень зрелищно. Златан в Барсе был отнюдь не ужасен. Дембеле я бы тоже провалом не назвал. Если только на момент трансфера. Но Усман до сих пор в клубе, и Барса прямо сейчас без него, пока травмирован, сильно проседает.
Ну а с первыми местами всё верно. И если Азар, увы, оказался просто бесполезной безделушкой, то Коут не только высосал кучу денег из бюджета Барсы, но ещё и навредил ей впоследствии в буквальном смысле. Заслуженные лидеры рейтинга.

P.s. Господа, мне всё любопытно - почему Магуайра прозвали холодильником? Слежу только за Ла Лигой, потому не в теме. Просветите :)
+4
-1
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Покерный Футбол
Ответ xDe xDe
Рейтинг полон глупостей. Что здесь вообще забыл Неймар? Как к нему ни относись, даже с учётом травматичности, бразилец - топ. Дальше Хамес. Да, купили за немалую сумму и пробыл он в Реале недолго, однако у Родригеса отличная статистика, было немало победных баллов гол/пас, плюс выступал он очень зрелищно. Златан в Барсе был отнюдь не ужасен. Дембеле я бы тоже провалом не назвал. Если только на момент трансфера. Но Усман до сих пор в клубе, и Барса прямо сейчас без него, пока травмирован, сильно проседает. Ну а с первыми местами всё верно. И если Азар, увы, оказался просто бесполезной безделушкой, то Коут не только высосал кучу денег из бюджета Барсы, но ещё и навредил ей впоследствии в буквальном смысле. Заслуженные лидеры рейтинга. P.s. Господа, мне всё любопытно - почему Магуайра прозвали холодильником? Слежу только за Ла Лигой, потому не в теме. Просветите :)
На счет холодильника есть такая история: пару лет назад,в разгар ковида,ездили пару игроков МЮ в Грецию отдыхать,в их числе и наш герой. Магвайер там накидался и попал в полицию после стычки с ребятами в баре и потом собственно с полицией. Так вот эти ребята в баре ему и кричали что он холодильник. А почему и за что история умалчивает)
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Даня Янковский
Ответ Booster
Чуть что - сразу Барса. По факт в списке сплошной МанЮнайтед. Да ещё Челси сейчас будет чистить состав. Просто Барса берет всё по 120, иначе не по-пацански, а вы все завидуете, вот
Барса - 4
МЮ, Челси - 3
Реал - 2
ПСЖ, Атлетико, Арсенал - 1
Итог: "в списке сплошной МанЮнайтед"
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Алексей Тагаев
Ответ Ave_milk
Ты либо далобеб или просто от футбола совершенно далек
он подписан на Роналду, что как бы намекае
+5
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Ave_milk
Ответ Роман
А где Месси? С его переходом дважды вылетали из Кубка Франции, который брали 6 раз до этого. Дважды ранний вылет из ЛЧ, где были в финале и полуфинале. А лигу 1 и без него брали 8 раз из 10. Или он в топ-16?
Ты либо далобеб или просто от футбола совершенно далек
+9
-7
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Sergey Pgkgyexcht
Магуайр провел два хороших сезона за МЮ но каким-то образом оказался выше Лукаку. Хотя тут и Ней провальный трансфер,
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Артём Горбенко
Ответ Ave_milk
Ты либо далобеб или просто от футбола совершенно далек
Ромка просто ещё не отошёл от 18.12.2022
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Пацанчик реальный
Что за бред этот список??Лукаку,котопый за два года в МЮ забил в чемпионате 16 + 12 голов,а потом ушел примерно за теже деньги,что и был куплен в Интер,конечно не супер трансфер,но вписывать его в 20 худших трансферов уж точно бред!!Вот его трансфер в Челси это уже совсем другое дело!))))
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Jazzzz
Сначала живешь на широкую ногу, потом позоришься рычагами, почти заводишь аккаунт на Onlyfans, начинаешь гадать на таро…
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Someone from Internet
Хоть в чём-то Магваер в топе
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Boryanskiy25
Ответ Роман
А где Месси? С его переходом дважды вылетали из Кубка Франции, который брали 6 раз до этого. Дважды ранний вылет из ЛЧ, где были в финале и полуфинале. А лигу 1 и без него брали 8 раз из 10. Или он в топ-16?
свободный агент
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Рамиль Кизимов
Переход Лукаку в МЮ никакой не провал. Стата голов примерно как по всей карьере, больше 0,4 мячей за игру. Продали примерно за те же деньги, что и покупали. Пришёл Сульшер, его впечатлил Гринвуд, Лукаку оказался ему не нужен, спокойно без претензий продали, всё. Тот же трансфер Ди Марии заслуживает места в списке гораздо больше
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Даня Янковский
Ответ Sergey Pgkgyexcht
Магуайр провел два хороших сезона за МЮ но каким-то образом оказался выше Лукаку. Хотя тут и Ней провальный трансфер,
В цело список субъективный, Лукаку перешедший в Челси не может быть лучше чем Магуайер и Погба(этот хотя бы кубки выигрывал с Моуром). Родригес хорош был в Реале, потом пошел на спад, по мне лучше того же Кака смотрелся. Неймара всё понятно, из-за деградации, в МСН он был на пике, в ПСЖ с каждым годом всё хуже.
Как итог, непонятно какими факторами определяли некоторые позиции. Хотя зная такие списки, я бы не удивился если бы сюда впихнули Мудрика либо Роналду из Юве.
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xDe xDe
Ответ Покерный Футбол
На счет холодильника есть такая история: пару лет назад,в разгар ковида,ездили пару игроков МЮ в Грецию отдыхать,в их числе и наш герой. Магвайер там накидался и попал в полицию после стычки с ребятами в баре и потом собственно с полицией. Так вот эти ребята в баре ему и кричали что он холодильник. А почему и за что история умалчивает)
А, спасибо, не слыхал о таком эпизоде) Но блин, теперь интересно, почему именно холодильник)
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