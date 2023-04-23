23 комментария

В спорте любая ошибка может оказаться фатальной. Проигранный трофей из-за нереализованного пенальти, безусловно, обиднее, чем провальный трансфер игрока, на которого клуб возлагал большие надежды.

Но современным футболом правят деньги, гранды не боятся тратить безумные суммы на спортсменов, хотя порой подобные сделки оборачиваются полным крахом.

Издание Goal составило список самых дорогих и одновременно провальных трансферов в современном футболе. В тройку вошли футболисты, которых купили «Барса», «Реал» и «МЮ», но чаще остальных неудачные сделки оформляла «блауграна».

Топ-15 самых дорогих и провальных трансферов в футболе по версии Goal

1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», 2018 год) – 120 млн евро;

2. Эден Азар (из «Челси» в «Реал», 2019 год) – 100 млн евро;

3. Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед», 2019 год) – 87 млн ​​евро;

4. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», 2016 год) – 105 млн евро;

5. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси», 2021 год) – 113 млн евро;

6. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико», 2019 год) – 126 млн евро;

7. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал», 2019 год) – 80 млн евро;

8. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону», 2019 год) – 120 млн евро;

9. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси», 2016 год) – 65 млн евро;

10. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед», 2017 год) – 85 млн евро;

11. Усман Дембеле (из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», 2017 год) – 105 млн евро;

12. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси», 2018 год) – 80 млн евро;

13. Неймар (из «Барселоны» в «ПСЖ», 2017 год) – 222 млн евро;

14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону», 2009 год) – 70 млн евро;

15. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал», 2014 год) – 80 млн евро.

Ошибки стоят дорого, а порой и сильно бьют по бюджету.

Кто из игроков, на ваш взгляд, не должен быть в этом рейтинге? А кого, напротив, нужно включить в топ? Делитесь мнением в комментариях!