12 комментариев

Пару лет назад голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни приобрели валлийский клуб «Рексхэм».

Многие называют актеров идеальными владельцами клуба. Мужчины помогают игрокам, заботятся о болельщиках и вкладываются в клубную инфраструктуру. При этом в футбольные тонкости парни особо не вникают. Но это не мешает их «Рексхэму» бороться за прямое повышение в четвертый дивизион.

Любопытно, что сами актеры владельцами клуба себя не считают себя. В интервью ВВС Роб Макэлхенни блестяще объяснил их с Рейнольдсом роль в клубе:

«Посмотрите, что произошло с Суперлигой. Там ведь была ошибка за ошибкой, люди очень быстро дали понять, что думают по этому поводу. Слово «владелец» применительно к футбольному клубу для меня не имеет никакого смысла. Не понимаю, как я, американец, родившийся в 1977 году в Филадельфии, могу владеть футбольным клубом, который появился в середине 1800-х годов в Уэльсе. В этом же нет никакого смысла.

Думаю, мы являемся служащими клуба. Быть председателем клуба мне нравится гораздо больше, чем быть его владельцев. Потому что я просто не могу владеть тем, что принадлежит городу. Наша работа, как председателей, заключается в том, чтобы помочь городу и клубу продолжать процветать. Мы должны сделать так, чтобы клуб добивался успеха еще долго после того, как мы уйдем и на наше место придут новые председатели».

Говорят, прочитав эти слова, где-то в Париже заплакал один шейх.