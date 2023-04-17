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Макэлхенни очень трогательно объяснил, почему не считает себя и Рейнольдса владельцами «Рексхэма»

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Пару лет назад голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни приобрели валлийский клуб «Рексхэм».

Многие называют актеров идеальными владельцами клуба. Мужчины помогают игрокам, заботятся о болельщиках и вкладываются в клубную инфраструктуру. При этом в футбольные тонкости парни особо не вникают. Но это не мешает их «Рексхэму» бороться за прямое повышение в четвертый дивизион.

Любопытно, что сами актеры владельцами клуба себя не считают себя. В интервью ВВС Роб Макэлхенни блестяще объяснил их с Рейнольдсом роль в клубе:

«Посмотрите, что произошло с Суперлигой. Там ведь была ошибка за ошибкой, люди очень быстро дали понять, что думают по этому поводу. Слово «владелец» применительно к футбольному клубу для меня не имеет никакого смысла. Не понимаю, как я, американец, родившийся в 1977 году в Филадельфии, могу владеть футбольным клубом, который появился в середине 1800-х годов в Уэльсе. В этом же нет никакого смысла.

Думаю, мы являемся служащими клуба. Быть председателем клуба мне нравится гораздо больше, чем быть его владельцев. Потому что я просто не могу владеть тем, что принадлежит городу. Наша работа, как председателей, заключается в том, чтобы помочь городу и клубу продолжать процветать. Мы должны сделать так, чтобы клуб добивался успеха еще долго после того, как мы уйдем и на наше место придут новые председатели».

Говорят, прочитав эти слова, где-то в Париже заплакал один шейх.

12 комментариев

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Nick Crosier
Жаль,что в РФ нет таких милых историй.
+13
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Sekor
Ну, немного пафосно, но звучит сильно
+7
-1
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Rubilov
Забыл как называется точно, но в детстве на доисторическом компе ZX-Spectrum (ещё до Денди))) ) была игра про футбол (чисто английские лиги) и там начинаешь с подвальных лиг... И там вот царил Wrexham!) В основном за них и играл! Так что да - с деЦЦтва за Рексхэм!))) Ещё почему-то запомнилась команда Crewe Alexandra, там она тоже сильная была и постоянно подлянки делала, всех нагибая!))
+5
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Dru Pupkine
Ответ Rubilov
Забыл как называется точно, но в детстве на доисторическом компе ZX-Spectrum (ещё до Денди))) ) была игра про футбол (чисто английские лиги) и там начинаешь с подвальных лиг... И там вот царил Wrexham!) В основном за них и играл! Так что да - с деЦЦтва за Рексхэм!))) Ещё почему-то запомнилась команда Crewe Alexandra, там она тоже сильная была и постоянно подлянки делала, всех нагибая!))
А я играл за Forest Green. Сейчас глянул, стал веганским клубом с 2015 года, осуждаю!
+5
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Beloded2007
Где Милашка Ди?
+2
0
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МихаЛис
Простите парни,бля,это божественный спич....
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Hollywood Hogan
Социалистическая собственность!
+2
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Rubilov
Ответ Dru Pupkine
А я играл за Forest Green. Сейчас глянул, стал веганским клубом с 2015 года, осуждаю!
Блин, вот Forest Green, клянусь, не помню... Лет 30 наверное прошло, если не больше...))) В донных лигах запомнились Wrexham и Crewe, а потом я был удивлён в детстве что есть два Шефилда (но то вроде уже в лигах повыше когда поднимаешься)!)))
+2
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Rubilov
Ответ Dru Pupkine
А я играл за Forest Green. Сейчас глянул, стал веганским клубом с 2015 года, осуждаю!
Сейчас загуглил ради интереса состав английских лиг 92 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_1991/1992 И реально Wrexham и Crewe реально там - в четвёртом дивизионе!)) Не совсем память подводит значит на старости лет! Названия сейчас почитал и вспомнию, что ещё вредными командами с которыми сложно было в игре играть - Scarborough, Rochdale, Blackpool, Rotherham... Некоторые другие тоже вспоминаются, когда прочитал сейчас!))) А так бы уже хрен вспомнил без подсказки...))
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Red Line
красавцы, оба. ещё больше теперь буду переживать за Рэксхем.
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Thats wassup
C детства за Wrexham
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Берендей Ватрушкин
Ответ Rubilov
Забыл как называется точно, но в детстве на доисторическом компе ZX-Spectrum (ещё до Денди))) ) была игра про футбол (чисто английские лиги) и там начинаешь с подвальных лиг... И там вот царил Wrexham!) В основном за них и играл! Так что да - с деЦЦтва за Рексхэм!))) Ещё почему-то запомнилась команда Crewe Alexandra, там она тоже сильная была и постоянно подлянки делала, всех нагибая!))
Multiplayer Soccer Manager?
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