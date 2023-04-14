Гаспачо
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После гола Холанда в ворота «Баварии» экс-клубы игрока зарубились в соцсетях. Команды решили выяснить, кто «создал» Эрлинга

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Мольде Мольде
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Брюне Брюне
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

В 1/4 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанд забил третий гол «Сити» в ворота «Баварии».

«Горожане» посвятили мячу норвежца пост в Твиттере.

«Зальцбург» решил напомнить английской команде, где Холанд стал звездой. Австрийцы ответили на твит «Ман Сити» видео, на котором Дрейк говорит: «Оглянитесь! Мы это создали. До нас этого не существовало».

Затем в полемику вступил «Мольде». В норвежском клубе Холанд играл два года, а затем перебрался в «Зальцбург». «Мольде» лаконично ответил на твит с цитатой Дрейка, написав: «Неа».

Вскоре о себе напомнил «Брюне» – скромный норвежский клуб, в котором Холанд делал первые шаги в профессиональном футболе:

«Вот, где все начиналось! Спасибо, «Мольде», «Зальцбург», «Боруссия» и «Ман Сити», за дальнейшее развитие!»

Дискуссию закончил «Зальцбург». Австрийцы написали:

«Ребята, давайте просто объявим перемирие».

Болельщики быстро напомнили клубам, кого футбольный мир должен благодарить за Холанда. Конечно, родителей нападающего.

Интересно, почему к дискуссии не присоединилась дортмундская «Боруссия»?

2 комментария

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Торт Спартак
Потому что Зальцбург влез без очереди)
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ni
Молодец парень!
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