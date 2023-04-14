В 1/4 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанд забил третий гол «Сити» в ворота «Баварии».

«Горожане» посвятили мячу норвежца пост в Твиттере.

«Зальцбург» решил напомнить английской команде, где Холанд стал звездой. Австрийцы ответили на твит «Ман Сити» видео, на котором Дрейк говорит: «Оглянитесь! Мы это создали. До нас этого не существовало».

Затем в полемику вступил «Мольде». В норвежском клубе Холанд играл два года, а затем перебрался в «Зальцбург». «Мольде» лаконично ответил на твит с цитатой Дрейка, написав: «Неа».

Вскоре о себе напомнил «Брюне» – скромный норвежский клуб, в котором Холанд делал первые шаги в профессиональном футболе:

«Вот, где все начиналось! Спасибо, «Мольде», «Зальцбург», «Боруссия» и «Ман Сити», за дальнейшее развитие!»

Дискуссию закончил «Зальцбург». Австрийцы написали:

«Ребята, давайте просто объявим перемирие».

Болельщики быстро напомнили клубам, кого футбольный мир должен благодарить за Холанда. Конечно, родителей нападающего.

Интересно, почему к дискуссии не присоединилась дортмундская «Боруссия»?