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«Мадрид» пытался подписать меня дважды». Пуйоль рассказал, почему остался в «Барселоне»

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Легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, что «Реал» дважды пытался подписать его. Пуйоль защищал «Барселону» на протяжении всей своей карьеры, начиная с 1999 года и был команды в течение 15 лет.

Если бы Пуйоль принял предложения «Реала», его история могла бы сложиться совсем иначе.

«Реал Мадрид» назначил Камачо новым тренером, и он хотел видеть в команде меня и Роналдиньо», - признался Пуйоль TV3.

«Они пытались подписать меня дважды, но я был в лучшем клубе мира и хотел побеждать с «Барсой», поэтому остался».

Пуйоль добился невероятного успеха в «Барселоне», у него в активе три трофея Лиги чемпионов, шесть титулов Ла Лиги, два Кубка Испании, два Клубных чемпионата мира, восемь Суперкубков Испании и три Суперкубка УЕФА.

Карлес сыграл почти 600 матчей за клуб, забив 19 голов и сделав 13 результативных передач.

3 комментария

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John Smith
25 лет болею за Мадрид, но всегда уважал эту легенду. Отличный мужик, прекрасный футболист, настоящий кэп.
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Игорь Климов
Пуйоль был настоящий капитан Барселоны!
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CopaAmerica
плюс он чемпион мира и европы (во многом благодаря удачной клубной карьере)
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