Гаспачо
Блог

Звездный игрок «Челси» назвал Месси лучшим футболистом, с которым ему приходилось играть

Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Челси Челси
Футбол Футбол

Защитник «Челси» Марк Кукурелья назвал Месси лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл.

Кукурелья является выпускником знаменитой Ла Масии. Испанец выходил на поле бок о бок со звездами «Барселоны». Но своим самым лучшим партнером по команде Марк назвал Лионеля.

Свой выбор защитник объяснил в беседе с изданием GOAL:

«Лионель Месси – футболист номер один в мире. Я играл и много тренировался с ним в «Барселоне». Самое невероятное, что когда вы смотрите матч, то видите, что он много ходит. Но при этом Месси наблюдает за всем, что происходит вокруг. И затем, когда он получает мяч, у него есть информация, он отлично понимает игру и готов «убить» другую команду».

Кукурелья отлично знает, как чувствуют себя соперники Лео, ведь Марк много раз играл против аргентинца, выступая за «Хетафе».

А сам Месси в скором времени может вернуться в Ла Лигу. Контракт нападающего с «ПСЖ» заканчивается уже этим летом. Французский клуб отпускать игрока не хочет, при этом «Барселона» крайне заинтересована в возвращении Лео на «Камп Ноу».

Согласны с оценкой Кукурельи?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Ответ Темирлан Шаваев
А когда он звёздным успел стать?
Ну раз игрок стоит 65 лямов, наверное он уже звёздный
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лысый череп
По названию думал, что речь об Энцо Фернандесе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madhamish
Ответ Темирлан Шаваев
А когда он звёздным успел стать?
Булычевой пофигу. Кликбейт, вот что важно.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Век Век
Сто процентов Кукурелья Прав. Месси Самый лучший Футболист Мире
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Темирлан Шаваев
А когда он звёздным успел стать?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий