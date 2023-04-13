Защитник «Челси» Марк Кукурелья назвал Месси лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл.

Кукурелья является выпускником знаменитой Ла Масии. Испанец выходил на поле бок о бок со звездами «Барселоны». Но своим самым лучшим партнером по команде Марк назвал Лионеля.

Свой выбор защитник объяснил в беседе с изданием GOAL:

«Лионель Месси – футболист номер один в мире. Я играл и много тренировался с ним в «Барселоне». Самое невероятное, что когда вы смотрите матч, то видите, что он много ходит. Но при этом Месси наблюдает за всем, что происходит вокруг. И затем, когда он получает мяч, у него есть информация, он отлично понимает игру и готов «убить» другую команду».

Кукурелья отлично знает, как чувствуют себя соперники Лео, ведь Марк много раз играл против аргентинца, выступая за «Хетафе».

А сам Месси в скором времени может вернуться в Ла Лигу. Контракт нападающего с «ПСЖ» заканчивается уже этим летом. Французский клуб отпускать игрока не хочет, при этом «Барселона» крайне заинтересована в возвращении Лео на «Камп Ноу».

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