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После разгрома от «Сити» в раздевалке «Баварии» случилась драка: Садьо Мане ударил по лицу Лероя Сане🩸👊🏻😱

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Садьо Мане Садьо Мане
Лерой Сане Лерой Сане
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Теперь Мане может покинуть клуб.

По данным Bild, Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после игры. Садьо разбил губу партнеру по мюнхенскому клубу.

Разногласия между футболистами начались еще на поле во время игры, на 83-й минуте в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов, после чего конфликт не утих в раздевалке. Мане, вероятно, не понравилось то, как Сане разговаривал с ним на поле.

Игроков разняли два других футболиста «Баварии». Сане пришлось вывести из раздевалки на стадионе «Этихад Стэдиум» для того, чтобы он успокоился.

Вскоре Сане был замечен в аэропорту – он был в головном уборе и скрыл нижнюю губу от репортеров.

По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.

«Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.

Я не думаю, что у Мане есть будущее в «Баварии» после этого сезона», – отметил корреспондент Sky Sport Deutschland.

3 комментария

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Krutik_prutik
У Мане характер злостный, он в свое время на Салаха наезжал.
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Pro100 Krasav4ik
За Мане может выстроиться большая очередь из претендентов на контракт. Почти родной Ливерпуль, да и Реал Мадрид, если расстанется с Асенсио
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Youzhny23
лучше бы он Упамекано вырубил. авось уехал бы на родину в Замбию и больше не позорился бы
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