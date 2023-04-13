После разгрома от «Сити» в раздевалке «Баварии» случилась драка: Садьо Мане ударил по лицу Лероя Сане🩸👊🏻😱
Теперь Мане может покинуть клуб.
По данным Bild, Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после игры. Садьо разбил губу партнеру по мюнхенскому клубу.
Разногласия между футболистами начались еще на поле во время игры, на 83-й минуте в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов, после чего конфликт не утих в раздевалке. Мане, вероятно, не понравилось то, как Сане разговаривал с ним на поле.
Игроков разняли два других футболиста «Баварии». Сане пришлось вывести из раздевалки на стадионе «Этихад Стэдиум» для того, чтобы он успокоился.
Вскоре Сане был замечен в аэропорту – он был в головном уборе и скрыл нижнюю губу от репортеров.
По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.
«Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.
Я не думаю, что у Мане есть будущее в «Баварии» после этого сезона», – отметил корреспондент Sky Sport Deutschland.
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