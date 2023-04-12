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Модрич-Каземиро-Кроос или Хави-Иньеста-Бускетс? Выбираем лучшую полузащиту в истории класико🔥🔥🔥

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Два легендарных трио.

«Реалу» одна из лучших средних линий в истории клуба обошлась не очень дорого – 66 миллионов евро за всех. Но «Барсе» не пришлось платить за свою троицу ни пени – все трое являются воспитанниками клуба.

У каталонской троицы на 3 выигранных трофея больше, но Кроос и Модрич еще играют, что у Мадрида все шансы этот показатель подтянуть в свою пользу.

А вы бы какую полузащиту выбрали своей команды? Ответы оставляйте в комментариях.

19 комментариев

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Рэд Уайт
Ответ Sukur
Тут все ясно Xavi inesta Sergio 3x champion league Barcelona 124 лет 5x champion league Kroos casemiro Modric 5x champion league
тут все ясно .Бускетс 34 года 2 требла
реал 120 лет 0 .Сухая победа
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Sukur
Ответ Рэд Уайт
тут все очевидно .Лучше те у кого: 19 трофеев 🏆 сикступл🏆 требл🏆 Чемпионат мира 🌏 Чемпионат европы 🌍
Тут все ясно barcelona 124 лет 5х лиги чемпионов
Kroos Casemiro Modric 9 лет 5х лиги чемпионов
Причём 3 подряд
0
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Sukur
Тут все ясно Xavi inesta Sergio 3x champion league
Barcelona 124 лет 5x champion league
Kroos casemiro Modric 5x champion league
0
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Вячеслав Новиков
Конечно Хави, Иньеста, Бускетс там была просто магия
+1
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Ivang King
Однозначно троица из Реала ☝️
0
-2
-2
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CopaAmerica
по титулам барселонская троица конечно посильнее, тем более чемпионы мира и европы,
мадридская троица зато играет дольше
0
-1
-1
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Raul14
Ответ Рэд Уайт
потому что там не ручных судей Переса
не угадал! Садись 2!
+1
0
+1
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Tiestorzn17
То поколение Барселоны изменило футбол в принципе, а сборная Испании из тех же людей 4 года возила весь мир.
+2
0
+2
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Alexander Katschalow
Ответ Akhmed Khamedov
Конечно троица Реала
Выздоравливай
+5
-2
+3
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Alexander Katschalow
Ответ белошип
Многие выберут троицу Реала,они тупо сильнее ватокатов)
«Тупо» это про тебя, согласен
0
-2
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Рэд Уайт
Ответ Raul14
а знаешь почему троица Реала не выиграла ЧМ м ЧЕ?
потому что там не ручных судей Переса
+1
-1
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Игорь Климов
Ответ Рэд Уайт
тут все очевидно .Лучше те у кого: 19 трофеев 🏆 сикступл🏆 требл🏆 Чемпионат мира 🌏 Чемпионат европы 🌍
Совершенно верно!
0
0
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Raul14
Ответ Рэд Уайт
тут все очевидно .Лучше те у кого: 19 трофеев 🏆 сикступл🏆 требл🏆 Чемпионат мира 🌏 Чемпионат европы 🌍
а знаешь почему троица Реала не выиграла ЧМ м ЧЕ?
0
-5
-5
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Рэд Уайт
тут все очевидно .Лучше те у кого:
19 трофеев 🏆
сикступл🏆
требл🏆
Чемпионат мира 🌏
Чемпионат европы 🌍
+9
-5
+4
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Akhmed Khamedov
Конечно троица Реала
+7
-8
-1
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Nike of FW
тут все слишком очевидно.
0
-1
-1
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Игорь Климов
Хави, Иньеста, Бускетс, лучшие.
+7
-5
+2
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Ilyos Azamov
Ответ белошип
Многие выберут троицу Реала,они тупо сильнее ватокатов)
Не согласен, на мой взгляд троица Барсы более совершенны
+5
-3
+2
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белошип
Многие выберут троицу Реала,они тупо сильнее ватокатов)
+2
-7
-5
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