19 комментариев

Два легендарных трио.

«Реалу» одна из лучших средних линий в истории клуба обошлась не очень дорого – 66 миллионов евро за всех. Но «Барсе» не пришлось платить за свою троицу ни пени – все трое являются воспитанниками клуба.

У каталонской троицы на 3 выигранных трофея больше, но Кроос и Модрич еще играют, что у Мадрида все шансы этот показатель подтянуть в свою пользу.

А вы бы какую полузащиту выбрали своей команды? Ответы оставляйте в комментариях.