19 комментариев

Модрич-Каземиро-Кроос или Хави-Иньеста-Бускетс? Выбираем лучшую полузащиту в истории класико🔥🔥🔥
Два легендарных трио.
«Реалу» одна из лучших средних линий в истории клуба обошлась не очень дорого – 66 миллионов евро за всех. Но «Барсе» не пришлось платить за свою троицу ни пени – все трое являются воспитанниками клуба.
У каталонской троицы на 3 выигранных трофея больше, но Кроос и Модрич еще играют, что у Мадрида все шансы этот показатель подтянуть в свою пользу.
А вы бы какую полузащиту выбрали своей команды? Ответы оставляйте в комментариях.
реал 120 лет 0 .Сухая победа
Kroos Casemiro Modric 9 лет 5х лиги чемпионов
Причём 3 подряд
Barcelona 124 лет 5x champion league
Kroos casemiro Modric 5x champion league
мадридская троица зато играет дольше
19 трофеев 🏆
сикступл🏆
требл🏆
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