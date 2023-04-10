Каземиро родом из Сан-Жозе-дус-Кампус и старается помогать городу. На этот раз футболист построил торговый центр для жителей.

Хотя бразилец сейчас выступает за «МЮ», молл он назвал «Madrid Open Mall».

Это первый открытый торговый центр в западной части Сан-Жозе-дус-Кампус, участок площадью 5000 м² с развитой инфраструктурой, 15 магазинами и 60 бесплатными парковочными местами. По оценкам, в этом развлекательном центре удалось создать около 150 новых рабочих мест.