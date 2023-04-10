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Каземиро открыл в своем родном городе в Бразилии торговый центр и назвал его Madrid Open Mall

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Каземиро родом из Сан-Жозе-дус-Кампус и старается помогать городу. На этот раз футболист построил торговый центр для жителей.

Хотя бразилец сейчас выступает за «МЮ»,  молл он назвал «Madrid Open Mall».

Это первый открытый торговый центр в западной части Сан-Жозе-дус-Кампус, участок площадью 5000 м² с развитой инфраструктурой, 15 магазинами и 60 бесплатными парковочными местами. По оценкам, в этом развлекательном центре удалось создать около 150 новых рабочих мест.

2 комментария

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mancunian82
Вроде простой торговый центр, ну с другой стороны это 150 новых рабочих мест. Возможно в этом городке для кого то жизнь хоть чуть-чуть поменяться к лучшему.
Удачи Каземиро в новом начинание. Надеюсь его бизнес сложиться также удачно как и его футбольная карьера.
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Усманхан Муминов
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