Гаспачо
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Самое странное футбольное видео эвер: команда «карликов» встретилась на поле с командой «толстяков»😳😳😳

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«Ничего непонятно, но очень интересно».

В сети завирусилось видео футбольного матча, который вряд ли когда-то раньше проводился. На поле против команды карликов вышла команда игроков с лишним весом. С огромным количеством лишнего веса.

Судя по счету, упитанная команда имела явное преимущество в матче, но где и, самое главное, зачем проводился данный футбольный матч, неизвестно.

В комментариях болельщики окрестили это противостояние как «команда Месси против команды Азара».

15 комментариев

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Александр Зубков
У толстых самый худой на воротах))
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Александр Зубков
Малой неплохо бежал.
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garp
как сыграли то в итоге?
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swinostyd
А где меси и бензема? Гыгыгыгыгыгыгыгы...
+1
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Yerkinio_
Ответ fellx
Команда друзей Месси против команды друзей Роналдо(зубастика)
вахаха
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-1
-1
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mad89
Ответ Федя-гол
ну девятке можно вполне носить футболку Роналдо, техника при нем
Я сначала было подумал, что это и есть Зубастик, у него ведь тоже с лишним весом не все в порядке)
+3
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+3
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Tim Abdullin
мелкие вообще в оборону не возвращаются
+1
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chili
Проходит футбольный матч между слонами и муравьями. После окончания игры капитан
слонов вваливается в раздевалку муравьев и говорит:
- Извините, мужики, мы сегодня столько ваших затоптали.
Капитан муравьёв говорит:
- Да, ладно, всё нормально, мы сегодня тоже грубо играли.
+15
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+15
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АРХАТ
А если кто-нибудь упал бы на карлика)
+5
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Федя-гол
ну девятке можно вполне носить футболку Роналдо, техника при нем
+4
0
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fellx
Команда друзей Месси против команды друзей Роналдо(зубастика)
+6
-3
+3
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Имя Фамилия
Единственный клуб, который готов взять лёньку.
+1
-4
-3
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kucerov664@gmail.com
Ответ prus_3
"Цирк уродов" (не мое определение) всегда был популярен у тупой состоятельной публики. Впрочем, не только у состоятельной — значит, просто у тупой.
Дак это для развлечения сделали
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-1
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prus_3
"Цирк уродов" (не мое определение) всегда был популярен у тупой состоятельной публики. Впрочем, не только у состоятельной — значит, просто у тупой.
+6
-6
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distress of ignorance
Название видео понравилось. Team Messi vs Team Hazard
+45
-2
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