15 комментариев

«Ничего непонятно, но очень интересно».

В сети завирусилось видео футбольного матча, который вряд ли когда-то раньше проводился. На поле против команды карликов вышла команда игроков с лишним весом. С огромным количеством лишнего веса.

Судя по счету, упитанная команда имела явное преимущество в матче, но где и, самое главное, зачем проводился данный футбольный матч, неизвестно.

В комментариях болельщики окрестили это противостояние как «команда Месси против команды Азара».