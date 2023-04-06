15 комментариев

Самое странное футбольное видео эвер: команда «карликов» встретилась на поле с командой «толстяков»😳😳😳
«Ничего непонятно, но очень интересно».
В сети завирусилось видео футбольного матча, который вряд ли когда-то раньше проводился. На поле против команды карликов вышла команда игроков с лишним весом. С огромным количеством лишнего веса.
Судя по счету, упитанная команда имела явное преимущество в матче, но где и, самое главное, зачем проводился данный футбольный матч, неизвестно.
В комментариях болельщики окрестили это противостояние как «команда Месси против команды Азара».
слонов вваливается в раздевалку муравьев и говорит:
- Извините, мужики, мы сегодня столько ваших затоптали.
Капитан муравьёв говорит:
- Да, ладно, всё нормально, мы сегодня тоже грубо играли.