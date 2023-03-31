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Кому из вратарей Лионель Месси забил больше всего голов? Без звезды «Реала» в списке не обошлось

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Лионель Месси недавно забил 800-й гол в карьере. Нападающий в товарищеском матче против Панамы 23 марта реализовал штрафной на 89-й минуте и помог своей команде победить со счетом 2:0.

Сейчас в активе у Лео 803 гола: 672 за «Барселону» (778 игр); 102 за Аргентину (174 игры) и 29 за «ПСЖ» (66 игр).

За свою карьеру аргентинец встречался с 332 голкиперами. 97 из них смогли сохранить ворота «сухими» в противостоянии с Лео. Среди оставшихся 235 лидирует Диего Алвес из «Сельты»: Месси забил испанскому вратарю 21 гол всего в 17 матчах.

Еще одно примечательное имя для аргентинца — легенда «Реала» Икер Касильяс. Месси регулярно обыгрывал его: в 26 матчах Касильяс пропустил 18 голов, заняв второе место в списке наиболее пострадавших голкиперов от Месси вместе с Горкой Ирайсосом, который защищал ворота «Жироны», «Атлетика» и «Эспаньола».

А вот Жулио Сезар, выступавший за «Интер», может гордиться своим результатом против Лео Месси . Он провел пять матчей против аргентинца и не пропустил ни в одном из них — лучший результат среди всех голкиперов.

4 комментария

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Итачи Учиха
Разве Диего Алвес не из Валенсии?
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Трент Резнор
Жулио Сезар. Опять свело олдскулы.)
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Greatest Of All Time
Роман не могу тебе написать так как ты спрятался от меня. Для Месси Осасуна это и есть Реал. В 26 матчах 18 голов это просто космос.
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Роман
Статистику Осасуны приведите. Где-то 22 матча, 24 гола, почему нет данного вратаря? Или они там менялись.
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