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«Реал» и «ПСЖ» готовы вступить в борьбу за португальского игрока

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21-летний Гонсалу Инасиу играет на позиции центрального защитника португальского «Спортинга» и является причиной «войны» между «Реалом» и «ПСЖ». Оба клуба внимательно следят за португальцем, и, по данным Foot Mercato, видят в нем этого одну из своих целей на следующее лето.

«Реал Мадрид» также интересуется Йошко Гвардиолом, хотя подписание хорвата выглядит намного сложнее из-за стоимости в 100 млн евро и интереса ряда команд Премьер-лиги.

Гонсалу Инасиу — выделяется в этом сезоне в лиссабонском клубе, с которым у него контракт до 2026 года, а прописанная сумма выкупа составляет 45 млн евро.

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