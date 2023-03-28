21-летний Гонсалу Инасиу играет на позиции центрального защитника португальского «Спортинга» и является причиной «войны» между «Реалом» и «ПСЖ». Оба клуба внимательно следят за португальцем, и, по данным Foot Mercato, видят в нем этого одну из своих целей на следующее лето.

«Реал Мадрид» также интересуется Йошко Гвардиолом, хотя подписание хорвата выглядит намного сложнее из-за стоимости в 100 млн евро и интереса ряда команд Премьер-лиги.

Гонсалу Инасиу — выделяется в этом сезоне в лиссабонском клубе, с которым у него контракт до 2026 года, а прописанная сумма выкупа составляет 45 млн евро.