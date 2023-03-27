Кому-то придется раскошелится, но не Юлиану.

«Тоттенхэм Хотспур» должен будет выплатить компенсацию, если решит подписать контракт с Юлианом Нагельсманном, даже несмотря на то, что немец был уволен из мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе.

Напомним, что лондонцы расстались с Антонио Конте, а теперь раздумывают над приглашением немецкого специалиста.

Сообщается, что сам Нагельсманн открыт для переезда в Англию, но он рассматривает несколько вариантов, один из которых - «Реал Мадрид». Сливочные заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с 35-летним специалистом и могут предложить ему пост уже будущим летом.

Есть вероятность, что шпоры предложат Нагельсманну солидный бонус, надеясь склонить его к работе в Англии. Однако, несмотря на его увольнение из мюнхенской «Баварии», сообщается, что любой клуб, заинтересованный в назначении Юлиана до конца сезона 2022/23, все равно должен будет выплатить компенсацию немецкому клубу.

Как сообщает Bild, «Бавария» все еще выплачивает тренеру зарплату, которая составляет 8 миллионов фунтов стерлингов в год.

«Реал Мадрид» потенциально может взять на себя обязательства мюнхенцев, если достигнет договоренности с Нагельсманном.