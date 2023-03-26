На «Камп Ноу» проходит финал четырех испанской медиалиги. Стадион заполнен целиком, диктор объявила, что на «Камп Ноу» присутствуют 90 тысяч болельщиков. Самый дешевый билет на мероприятие стоил всего 10 евро.

Сообщается, что «Барселона» может заработать от 2 до 5 млн евро за проведение финала Кингс Лиги.

Команды встречали, как финалистов Лиги чемпионов.

«Камп Ноу» скандировал фамилию легенды «Барсы» и сборной Аргентины.

Агуэро отметил гол с пенальти празднованием Месси.

Заряды «Месси» сменило легендарное SIU Роналду.

Когда еще на «Камп Ноу» можно было бы услышать и фамилию Лионеля, и празднование Криштиану в один вечер?

Магия футбола.