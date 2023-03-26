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📸 🎥 На заполненном «Камп Ноу» проходит финал испанской медиалиги. Заряды «Месси» сменяются знаменитым SIU

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На «Камп Ноу» проходит финал четырех испанской медиалиги. Стадион заполнен целиком, диктор объявила, что на «Камп Ноу» присутствуют 90 тысяч болельщиков. Самый дешевый билет на мероприятие стоил всего 10 евро.

Сообщается, что «Барселона» может заработать от 2 до 5 млн евро за проведение финала Кингс Лиги.

Команды встречали, как финалистов Лиги чемпионов.

«Камп Ноу» скандировал фамилию легенды «Барсы» и сборной Аргентины.

Агуэро отметил гол с пенальти празднованием Месси.

Заряды «Месси» сменило легендарное SIU Роналду.

Когда еще на «Камп Ноу» можно было бы услышать и фамилию Лионеля, и празднование Криштиану в один вечер?

Магия футбола.

2 комментария

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fellx
Siuuuu на 90 тысячном Спотифай арене это жесть. Самый влиятельный футболист в истории
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Артур Коркмасов
Вот это я понимаю)) признают двух великих футболистов и всем весело👍 уважение!
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