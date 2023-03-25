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Любовь неаполитанцев к Осимхену вышла на новый уровень – в честь Виктора покрасили дом

Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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В сезоне-2022/23 Виктор Осимхен наколотил уже 25 голов за «Наполи» – 21 в Серии А и 4 в Лиге чемпионов. Такого забивного форварда у неаполитанцев не было со времен Гонсало Игуаина и молодого Дриса Мертенса, поэтому неудивительно видеть такую любовь фанатов.

Фанатизм к Осимхену действительно выходит на новый уровень: месяц назад болельщики просто скупали маски и пекли торты, а сейчас уже красят дома.

Дом имени Осимхена в Неаполе состоит из 4 цветов: желтый – цвет прически, черный – цвет маски, коричневый – скорее всего, кожа, а голубой с цифрой 9 – футболка.

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