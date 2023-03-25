Казалось бы, при чем тут пацанский цитатник?

Марио Балотелли не мог проигнорировать заявление Роберто Манчини о нехватке нападающих в сборной.

Недавно главный тренер Италии пожаловался, что у него практически нет альтернатив при выборе атакующей линии, в особенности после травмы Чиро Иммобиле:

«Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте. Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность».

Балотелли, выигравший Премьер-лигу под руководством Манчини, в сборную вызван не был, что очень разочаровало игрока. Поэтому нападающий швейцарского «Сьона» решил ответить тренеру:

«В Италии есть нападающие, и они в хорошей форме, поверьте мне. Сожаление — чувство тех, кто регулярно не усваивает уроки и осознает все когда уже совсем поздно. Или просто никогда не достигает цели».

Балотелли забил 5 голов в 17 матчах во всех турнирах за «Сьон» в этом сезоне, его команда в настоящее время занимает 10-е место в швейцарской Суперлиге.

32-летний футболист за свою карьеру провел 36 матчей за сборную, забив 14 голов.