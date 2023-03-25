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«Этот парень будет лучшим». 16 лет назад Роналдиньо рассказал Кобе Брайнту о Месси

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Он знал уже тогда.

В июле 2017 года ныне покойный великий игрок НБА Кобе Брайант, погибший в авиакатастрофе, рассказал о том, как Роналдиньо познакомил его с парней, ставшим сейчас настоящей легендой.

«Я расскажу вам одну историю. Давным-давно «Барселона» приехала в Лос-Анджелес. Мой хороший друг Роналдиньо позвал меня на встречу и во время разговора сказал следующее: «Кобе, я хочу тебе представить молодого парня, который собирается стать величайшим игроком всех времен». Я сказал ему: «Что? Ты лучший!» Но он ответил: «Этот парень будет лучшим». Этим парнем был Лионель Месси, которому на тот момент только исполнилось 17 лет».

С момента своего дебюта в октябре 2014 года аргентинец забил в 778 матчах за «Барсу» 672 гола и выиграл 35 трофеев.

Ронни все это знал.

2 комментария

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Игорь Климов
Роналдиньо всегда отлично разбирался в футболе и игроках!
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Терминатор///Айлбибекович
Ронни разбирается в футболе как никто другой.
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