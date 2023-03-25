🤩🤘 «Скалони - рок-звезда». В 2006 году канал MTV заглянул в гости к Лионелю Скалони, чтобы посмотреть, как он живет
Четко. Ровно. Молодежно.
В соцсетях активно набирает просмотры старый ролик из передачи MTV, где показывали быт и жилье футболистов.
Один из таких выпусков был посвящен главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони, который в ту пору выступал за «Вест Хэм».
Было это 17 лет назад...
Фанаты были в восторге, но подметили некоторые странности.
💭 «На его любимой куртке было три звезды на груди...».
💭 «Квартира хорошая, а видео - нет».
💭 «Скалони - рок-звезда, лол, я люблю его».
💭 «Тот, кто делал эти коридоры - сумасшедшие».
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