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🤩🤘 «Скалони - рок-звезда». В 2006 году канал MTV заглянул в гости к Лионелю Скалони, чтобы посмотреть, как он живет

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Четко. Ровно. Молодежно.

В соцсетях активно набирает просмотры старый ролик из передачи MTV, где показывали быт и жилье футболистов.

Один из таких выпусков был посвящен главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони, который в ту пору выступал за «Вест Хэм».

Было это 17 лет назад...

Фанаты были в восторге, но подметили некоторые странности.

💭 «На его любимой куртке было три звезды на груди...».

💭 «Квартира хорошая, а видео - нет».

💭 «Скалони - рок-звезда, лол, я люблю его».

💭 «Тот, кто делал эти коридоры - сумасшедшие».

1 комментарий

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Игорь Климов
Лионель Скалони у всех вызывает только положительные эмоции, отличный тренер и человек!
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