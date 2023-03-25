Четко. Ровно. Молодежно.

В соцсетях активно набирает просмотры старый ролик из передачи MTV, где показывали быт и жилье футболистов.

Один из таких выпусков был посвящен главному тренеру сборной Аргентины Лионелю Скалони, который в ту пору выступал за «Вест Хэм».

Было это 17 лет назад...

Фанаты были в восторге, но подметили некоторые странности.

💭 «На его любимой куртке было три звезды на груди...».

💭 «Квартира хорошая, а видео - нет».

💭 «Скалони - рок-звезда, лол, я люблю его».

💭 «Тот, кто делал эти коридоры - сумасшедшие».