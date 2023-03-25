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😋 Фанаты «Баварии» предвкушают изменения в игровой схеме. Новый вариант расстановки выглядит очень грозно ⚡

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Немецкая машина?

Томас Тухель проведет первую тренировку в качестве наставника мюнхенской «Баварии» уже на следующей неделе.

Болельщики уже фантазируют, как будет выглядеть немецкая команда в четвертьфинальной битве с «Манчестер Сити», которая стартует через несколько недель.

В Твиттере считают, что Тухель может «пошуметь» в этом сезоне ЛЧ, использовав свою знаменитую систему обороны, делающую упор на трех центральных защитников.

Вот как это может выглядеть на бумаге.

Фанаты «Баварии» с предвкушением ждут битвы с командой Пепа Гвардиолы, помня о сложностях испанца в противостояниях с оборонительными системами.

Любопытно, что «Челси» может встретиться с мюнхенской «Баварией» в 1/2 финала, если оба клуба сумеют преодолеть стадию четвертьфинала.

Напомним, что Тухель тренировал «Челси» с 2021 по 2022 год, выиграв с лондонским клубом ЛЧ.

2 комментария

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Владислав Бегагаев
Эрнандес до конца сезона вылетел
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Ильдар1982
Очень жаль Нагельсмана желаю ему больших успехов. И удачи Тухелю.
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