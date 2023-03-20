24 комментария

Офсайд Асенсио - научный факт.

Хави шокирован послематчевым комментарием Карло Анчелотти.

«Я удивлен комментариями Анчелотти. Это научный факт - Марко Асенсио был вне игры. Вы либо в офсайде, либо нет. Кроме того, я думаю, что наша победа не была несправедливой. Мы были лучшей командой, мы доминировали над ними и играли так, как хотели», - сказал Хави после победы в класико.

После игры Карло Анчелотти сказал, что у него все еще есть сомнения в том, был ли Асенсио на самом деле в офсайде, когда забил гол во втором тайме. Он также сказал, что его команда провела отличную игру и заслужила победу.

VAR показал, что небольшой офсайд был.

Позиция тренеров ясна, а что думаете вы?