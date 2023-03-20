Гаспачо
Блог

😲😡 «Я удивлен комментариями Анчелотти». Хави недоволен сомнением Карло в офсайде Асенсио и заявлением, что «Реал» заслужил победу

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Марко Асенсио Марко Асенсио
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хави Хави
Футбол Футбол

Офсайд Асенсио - научный факт.

Хави шокирован послематчевым комментарием Карло Анчелотти.

«Я удивлен комментариями Анчелотти. Это научный факт - Марко Асенсио был вне игры. Вы либо в офсайде, либо нет. Кроме того, я думаю, что наша победа не была несправедливой. Мы были лучшей командой, мы доминировали над ними и играли так, как хотели», - сказал Хави после победы в класико.

После игры Карло Анчелотти сказал, что у него все еще есть сомнения в том, был ли Асенсио на самом деле в офсайде, когда забил гол во втором тайме. Он также сказал, что его команда провела отличную игру и заслужила победу.

VAR показал, что небольшой офсайд был.

Позиция тренеров ясна, а что думаете вы?

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Без ВАР казалось что оффсайд ещё более явный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Александр Пушок
Кто украл? Компьютер?? Он линии чертит
Компьютер там не считает момент паса. Эта картинка не информативна, потому что не даёт понять правильно ли определён сам момент паса и в трансляции тоже не дали этот момент. Он определялся судьями, какой стоп-кадр обсчитывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quantum777
Ответ Александр Пушок
Кто украл? Компьютер?? Он линии чертит
Да-да, именно компьютер!
Позиция камеры, не параллельна игрокам, из этого следует, что под таким углом нельзя точно определить положение игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ Timati Beweers
По-моему это не с Реалом было, а с Сетьеном и вильярреалом или кем-то ещё но не с Реалом)
да не с Реалом, но выли фанаты сливочных и мадридская пресса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Baybay Baybay
Очень мерзко со стороны Анчелотти, в момент дела "Негрейры", паразитировать на этой теме, ставя под сомнения верные решения арбитров. Очень это гад и не по-мужски
Для этого и вытащили это выдуманое "дело Негрейры", чтобы бросить тень на клуб Барселона и иметь давление на решение судей в матчах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Subhan Jafarov
Ученые в недоумений🫣 Никто не может обяснить, как в марте месяце, возникло такое сияние над Мадридом?😳 В ночь с 19 на 20 марта 2023 года, небо над Мадридом заиграло ярким светом, как это бывает зимой над полярными городами. 🥺🥺🥺 Исключительно мадридские ученые бьют тревогу и связывают это явление с изминением климата на планете!🤕🤕🤕 Будем следить за развитием ситуаций!🤓🤓
Только в Мадриде -12 уже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ ЧИКО
Реал великая команда, но как беспомощным выглядят окружающие… постоянно ноют, валят на судью, ищут причины и при этом агрессивные, будто весь мир задолжал им и только они и есть на этом свете. Апсайт был и вам предоставили доказательство, а Начо между прочем, нужно было удалять…Сами футболисты скромные, понимают что уважать надо соперника а окружающая среда паникеры и истерики. Перес не приехал, потому, что на Камп Ноу ожидал агрессию и отправил команду без вожака… И что там было ? что за агрессия? НИКАКОГО…. просто миру старайтесь крикнуть, как вас угнетают…. Что ещё придумайте?
Реал Мадрид находится под покровительством королевской семьи, вот поэтому они и привыкли к особому лояльному вниманию от судей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dolphin
Ответ Александр Пушок
Кто украл? Компьютер?? Он линии чертит
Вы видимо очень недалёкий человек раз думаете что компьютер чертит линии.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Реал великая команда, но как беспомощным выглядят окружающие… постоянно ноют, валят на судью, ищут причины и при этом агрессивные, будто весь мир задолжал им и только они и есть на этом свете. Апсайт был и вам предоставили доказательство, а Начо между прочем, нужно было удалять…Сами футболисты скромные, понимают что уважать надо соперника а окружающая среда паникеры и истерики. Перес не приехал, потому, что на Камп Ноу ожидал агрессию и отправил команду без вожака… И что там было ? что за агрессия? НИКАКОГО…. просто миру старайтесь крикнуть, как вас угнетают…. Что ещё придумайте?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mancar Camoran 2.0
Ответ Александр Пушок
Кто украл? Компьютер?? Он линии чертит
Барса договорилась с компьютером, чтобы он линии в её пользу чертил, это же ясно )
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bigbadaboom
Да и штрих провели от выпирающего от тела локтя, а не от плеча, там ещё пару см, в пользу атаки.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bigbadaboom
Тут такое, если красная линия должна быть по ширине такой же как синяя, то получается синяя линия лежит поверх красной на 2/3. Выходит что Асенсио на одной линии ,и должно трактоваться в пользу атакующей стороны.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Subhan Jafarov
Ученые в недоумений🫣
Никто не может обяснить, как в марте месяце, возникло такое сияние над Мадридом?😳 В ночь с 19 на 20 марта 2023 года, небо над Мадридом заиграло ярким светом, как это бывает зимой над полярными городами. 🥺🥺🥺
Исключительно мадридские ученые бьют тревогу и связывают это явление с изминением климата на планете!🤕🤕🤕
Будем следить за развитием ситуаций!🤓🤓
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люкс
Ответ Timati Beweers
По-моему это не с Реалом было, а с Сетьеном и вильярреалом или кем-то ещё но не с Реалом)
Эпитзод был в матче не с реалом, но вой подняли фанаты Реала. Это нормально. ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люкс
Ну, справедливости ради, Барса не доминировала весь матч. Да, первый тайм Барса была явно лучше и должна была его выигрывать, но Мадриду повезло с голом. Однако второй тайм был уже 50 на 50, опять пара отличных моментов у Барсы, но и несколько опаснейших контратак Реала, которые только благодаря Винисиусу не довели до ума. Гол Асенсио выглядел логичным в тот момент. Ну, не повезло немного с офсайдом, бывает. С ВАР это норма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Пушок
Ответ Dolphin
Вообще не убедили вот этим фото, похоже украли гол у Реала. Хави скоро как Пике станет.
Кто украл?
Компьютер?? Он линии чертит
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baybay Baybay
Очень мерзко со стороны Анчелотти, в момент дела "Негрейры", паразитировать на этой теме, ставя под сомнения верные решения арбитров. Очень это гад и не по-мужски
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bigbadaboom
Поменяй линии местами, и уже не будет оффсайда.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timati Beweers
Ответ Nike of FW
Реал жалуется на правильные решения в пользу Барсы .... ничего нового. Вспосмните какой вой подняли фанаты сливочных подняли из за "не с того места разыграного штрафного" ..... а оказалось что разыграли правильно. для статитстики, без вар в кубке бы не засчитали гол/автогол Кессие в чемпионате засчитали бы гол Ассенсио
По-моему это не с Реалом было, а с Сетьеном и вильярреалом или кем-то ещё но не с Реалом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Хави не стоит обращать на это внимание, занимайся своим делом, выигрывай матчи))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dolphin
Вообще не убедили вот этим фото, похоже украли гол у Реала. Хави скоро как Пике станет.
+7
-10
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машина Мощная
жаль что ВАР ввели не с 2013 года хотя бы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Реал жалуется на правильные решения в пользу Барсы .... ничего нового. Вспосмните какой вой подняли фанаты сливочных подняли из за "не с того места разыграного штрафного" ..... а оказалось что разыграли правильно.

для статитстики, без вар
в кубке бы не засчитали гол/автогол Кессие
в чемпионате засчитали бы гол Ассенсио
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сурхай Лукманов
Анчелотти реально решил нести ахинею
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий