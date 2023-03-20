24 комментария

😲😡 «Я удивлен комментариями Анчелотти». Хави недоволен сомнением Карло в офсайде Асенсио и заявлением, что «Реал» заслужил победу
Офсайд Асенсио - научный факт.
Хави шокирован послематчевым комментарием Карло Анчелотти.
«Я удивлен комментариями Анчелотти. Это научный факт - Марко Асенсио был вне игры. Вы либо в офсайде, либо нет. Кроме того, я думаю, что наша победа не была несправедливой. Мы были лучшей командой, мы доминировали над ними и играли так, как хотели», - сказал Хави после победы в класико.
После игры Карло Анчелотти сказал, что у него все еще есть сомнения в том, был ли Асенсио на самом деле в офсайде, когда забил гол во втором тайме. Он также сказал, что его команда провела отличную игру и заслужила победу.
VAR показал, что небольшой офсайд был.
Позиция тренеров ясна, а что думаете вы?
Позиция камеры, не параллельна игрокам, из этого следует, что под таким углом нельзя точно определить положение игроков
Никто не может обяснить, как в марте месяце, возникло такое сияние над Мадридом?😳 В ночь с 19 на 20 марта 2023 года, небо над Мадридом заиграло ярким светом, как это бывает зимой над полярными городами. 🥺🥺🥺
Исключительно мадридские ученые бьют тревогу и связывают это явление с изминением климата на планете!🤕🤕🤕
Будем следить за развитием ситуаций!🤓🤓
Компьютер?? Он линии чертит
для статитстики, без вар
в кубке бы не засчитали гол/автогол Кессие
в чемпионате засчитали бы гол Ассенсио