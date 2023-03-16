«Наполи» уверенно разобрался с «Айнтрахтом» и отправился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Перед ответной встречей команд телеканал CBS Sports организовал традиционный эфир, посвященный матчам главного клубного турнира Европы. Журналист Гильем Балаге подготовил специальный репортаж о Хвиче – одном из главных героев нынешнего «Наполи».

Балаге связался со студией по телемосту из кинотеатра в Тбилиси, где был организован просмотр матча «Наполи» против «Айнтрахта». Гильем удивил экспертов CBS Sports тем, что смог выговорить фамилию Хвичи. Правда, над произношением названия столицы Грузии журналисту надо немного поработать.

В Британии произнести фамилию грузина – настоящий квест, который Балаге прошел на отлично. Но чтобы справиться с такой непростой задачей, корреспонденту пришлось проделать серьезную работу.

Сперва Балаге познакомился с грузинской кухней и узнал, как правильно есть хинкали. Журналист признался, что был поражен гостеприимством соотечественников Кварацхелии.

Следующий этап – работа над произношением фамилии полузащитника «Наполи». Гильем получил мастер-класс от особого учителя – отца Хвичи Бадри.

Ждем, когда Балаге заговорит на грузинском. А те, кому фамилия грузина не поддается, могут говорить просто – Кварадона.