🎥 Журналист в прямом эфире британского ТВ сумел выговорить фамилию Хвичи, чем очень удивил остальных экспертов
«Наполи» уверенно разобрался с «Айнтрахтом» и отправился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Перед ответной встречей команд телеканал CBS Sports организовал традиционный эфир, посвященный матчам главного клубного турнира Европы. Журналист Гильем Балаге подготовил специальный репортаж о Хвиче – одном из главных героев нынешнего «Наполи».
Балаге связался со студией по телемосту из кинотеатра в Тбилиси, где был организован просмотр матча «Наполи» против «Айнтрахта». Гильем удивил экспертов CBS Sports тем, что смог выговорить фамилию Хвичи. Правда, над произношением названия столицы Грузии журналисту надо немного поработать.
В Британии произнести фамилию грузина – настоящий квест, который Балаге прошел на отлично. Но чтобы справиться с такой непростой задачей, корреспонденту пришлось проделать серьезную работу.
Сперва Балаге познакомился с грузинской кухней и узнал, как правильно есть хинкали. Журналист признался, что был поражен гостеприимством соотечественников Кварацхелии.
Следующий этап – работа над произношением фамилии полузащитника «Наполи». Гильем получил мастер-класс от особого учителя – отца Хвичи Бадри.
Ждем, когда Балаге заговорит на грузинском. А те, кому фамилия грузина не поддается, могут говорить просто – Кварадона.
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